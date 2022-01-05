  • 23°C
香港時間 : 2022105日 (三) 15:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【CES 2022】三星強化家電互通技術　全新智能家居控制器登場

科技 14:17 2022/01/05

分享：

三星今宣布多項新品，包括：微型投影機「The Freestyle」、AI家居管理器「Home Hub」及電競屏幕「Odyssey Neo G8」等。

年度盛事美國消費電子展（CES 2022）今（5日）正式揭幕。三星（Samsung）電子副主席暨執行長Jong-Hee（JH）Han率先以「攜手共創明天」為題發表演說，介紹三星將以可持續發展和客製化為基礎的技術發展方向，並在會上多項三星新品，包括：微型投影機「The Freestyle」、AI家居管理器「Home Hub」及電競屏幕「Odyssey Neo G8」等。

【CES 2022】家居娛樂升級　LG推97吋電視

JH Han提到，發展智能化家居無疑是大勢所趨。是次三星發布的新品主要以服務用家日常的多樣化需求為主，希望能將科技融入生活，使用家的各個智能設備都能無縫連接，並讓用家「客製化」，自己訂製最適合自己的電子體驗。

Home Hub可一控六　支援蘋果、Google設備

而三星最新推出AI家居管理器Home Hub，主要提供客製化服務，讓用家自訂六項智能設備整合至一個設備中，使用家便於控制。三星更承諾，家居管理器將支援Matter。皆時Home Hub即可控制其他品牌，如蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和Google等智能設備。

為了達到「科技融入生活中」，三星也在會上發表微型投影機「The Freestyle」，整合智慧型投影機、智慧揚聲器與情境照明功能。三星表示其支架角度可達180度旋轉投影，可於不同地方使用，如桌面、地板、牆面甚至天花板。投影機最大能支援至100吋投影，和360度輻射技術，為用家提供環繞音效。

設計加入新元素　夥Patagonia減污

另外，保護環境一直為該企的發展目標之一，去年三星通過碳信託認證的存儲芯片，幫助減少了近 70 萬噸的碳排放。三星於會上再次強調，「Everyday Sustainability」將會是該企未來發展願景，期望透過採用低影響的產品製造、較少碳足跡的包裝和更可持續的客戶體驗，以達到科研發展的同時，能大大減少對環境和地球傷害。

Han表示，三星今年將會擴大產品包裝回收材料的使用，產品盒子的內部包裝也會被納入回收當中，表示會將回收的物料重用，並製作為貓屋、鞋架和桌子等家具。

另外，三星於產品設計方面也加入可持續發展的元素。除了對其首創的SolarCell Remote進行了顯著改進，通過內置的太陽能電池板可以在白天和夜間充電，從而消除電池浪費，更推出增強型SolarCell Remote ，從Wi-Fi 路由器等設備中的無線電波獲取電力。

與此同時，三星在會上也公布與Patagonia的合作，於三星自家的洗衣機中加入Ecobubble的功能，並以人工智能清洗功能利用傳感器來測量負載的重量和髒污程度，三星和Patagonia期望能透過科技的協助，大幅減少微塑膠和污水對海洋的污染。

Han最後強調，三星將會繼續履行其社會責任，除了透過產品設計達到環境保育外，更會致力培養年輕人的發展能力，以回饋社會。

【CES 2022】智能燈泡監測健康數據！　附「跌倒偵測」功能

【5G手機】三星推中階機Galaxy S21 FE 5G　售5,198元起

記者：文睿

相關文章

【搶攻電競市場】三星註冊商標　擬用於遊戲屏幕
2021/12/31
【搶攻電競市場】三星註冊商標　擬用於遊戲屏幕
【科技發明】《時代雜誌》評選年度「100 個最佳發明」　小朋友都可以學寫程式？
2021/12/31
【科技發明】《時代雜誌》評選年度「100 個最佳發明」　小朋友都可以學寫程式？
【科技一周回顧】 小米年終一擊與蘋果對撼　元宇宙返工代幣當花紅？
2021/12/31
【科技一周回顧】 小米年終一擊與蘋果對撼　元宇宙返工代幣當花紅？
【2021手機出貨量】2021年全球智能手機出貨13.2億部　三星蘋果小米排前3
2022/01/01
【2021手機出貨量】2021年全球智能手機出貨13.2億部　三星蘋果小米排前3
【NFT】三星電視新功能　將推NFT瀏覽器
2022/01/03
【NFT】三星電視新功能　將推NFT瀏覽器

你可能感興趣

【搶攻電競市場】三星註冊商標　擬用於遊戲屏幕
14:15 2021/12/31
【搶攻電競市場】三星註冊商標　擬用於遊戲屏幕
【科技發明】《時代雜誌》評選年度「100 個最佳發明」　小朋友都可以學寫程式？
15:30 2021/12/31
【科技發明】《時代雜誌》評選年度「100 個最佳發明」　小朋友都可以學寫程式？
【科技一周回顧】 小米年終一擊與蘋果對撼　元宇宙返工代幣當花紅？
19:30 2021/12/31
【科技一周回顧】 小米年終一擊與蘋果對撼　元宇宙返工代幣當花紅？
污染 人工智能 可持續發展 家居 Wi－Fi 家具 Samsung CES 太陽能 產品

上一篇文章

【CES 2022】三星推電競屏幕Odyssey Neo G8　全球首款支援4K、240Hz刷新率

下一篇文章

【智能美妝】在家染髮更方便！　L'OREAL推出手持染髮器Colorsonic
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Tesla】電動車又要召回？　Tesla車輛設計有問題
【Tesla】電動車又要召回？　Tesla車輛設計有問題
【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元
【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元
【科技一周回顧】 小米年終一擊與蘋果對撼　元宇宙返工代幣當花紅？
【科技一周回顧】 小米年終一擊與蘋果對撼　元宇宙返工代幣當花紅？
【Telegram】Telegram正式加入防劇透特效　不用再怕被劇透？
【Telegram】Telegram正式加入防劇透特效　不用再怕被劇透？
【疫市花紅】台積電工程師獲發14個月薪金　今年領取5次績效獎金、共70萬元
【疫市花紅】台積電工程師獲發14個月薪金　今年領取5次績效獎金、共70萬元
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款