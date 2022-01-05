【CES 2022】三星強化家電互通技術　全新智能家居控制器登場

▲ 三星今宣布多項新品，包括：微型投影機「The Freestyle」、AI家居管理器「Home Hub」及電競屏幕「Odyssey Neo G8」等。

年度盛事美國消費電子展（CES 2022）今（5日）正式揭幕。三星（Samsung）電子副主席暨執行長Jong-Hee（JH）Han率先以「攜手共創明天」為題發表演說，介紹三星將以可持續發展和客製化為基礎的技術發展方向，並在會上多項三星新品，包括：微型投影機「The Freestyle」、AI家居管理器「Home Hub」及電競屏幕「Odyssey Neo G8」等。

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JH Han提到，發展智能化家居無疑是大勢所趨。是次三星發布的新品主要以服務用家日常的多樣化需求為主，希望能將科技融入生活，使用家的各個智能設備都能無縫連接，並讓用家「客製化」，自己訂製最適合自己的電子體驗。

Home Hub可一控六 支援蘋果、Google設備

而三星最新推出AI家居管理器Home Hub，主要提供客製化服務，讓用家自訂六項智能設備整合至一個設備中，使用家便於控制。三星更承諾，家居管理器將支援Matter。皆時Home Hub即可控制其他品牌，如蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和Google等智能設備。

為了達到「科技融入生活中」，三星也在會上發表微型投影機「The Freestyle」，整合智慧型投影機、智慧揚聲器與情境照明功能。三星表示其支架角度可達180度旋轉投影，可於不同地方使用，如桌面、地板、牆面甚至天花板。投影機最大能支援至100吋投影，和360度輻射技術，為用家提供環繞音效。

設計加入新元素 夥Patagonia減污

另外，保護環境一直為該企的發展目標之一，去年三星通過碳信託認證的存儲芯片，幫助減少了近 70 萬噸的碳排放。三星於會上再次強調，「Everyday Sustainability」將會是該企未來發展願景，期望透過採用低影響的產品製造、較少碳足跡的包裝和更可持續的客戶體驗，以達到科研發展的同時，能大大減少對環境和地球傷害。

Han表示，三星今年將會擴大產品包裝回收材料的使用，產品盒子的內部包裝也會被納入回收當中，表示會將回收的物料重用，並製作為貓屋、鞋架和桌子等家具。

另外，三星於產品設計方面也加入可持續發展的元素。除了對其首創的SolarCell Remote進行了顯著改進，通過內置的太陽能電池板可以在白天和夜間充電，從而消除電池浪費，更推出增強型SolarCell Remote ，從Wi-Fi 路由器等設備中的無線電波獲取電力。

與此同時，三星在會上也公布與Patagonia的合作，於三星自家的洗衣機中加入Ecobubble的功能，並以人工智能清洗功能利用傳感器來測量負載的重量和髒污程度，三星和Patagonia期望能透過科技的協助，大幅減少微塑膠和污水對海洋的污染。

Han最後強調，三星將會繼續履行其社會責任，除了透過產品設計達到環境保育外，更會致力培養年輕人的發展能力，以回饋社會。

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記者：文睿