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美國亞裔主播新年食餃子 觀眾竟投訴種族歧視

環球社會熱點 13:54 2022/01/05

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美國一名亞裔電視台新聞主播，早前在電視節目上分享自己會按照新年傳統食餃子。但事後竟然有觀眾投訴這名女主播的言行涉及種族歧視。據悉，這名女主播大感無奈，幸好獲得網民力撐她無問題。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，42歲的Michelle Li於密蘇里州的KSDK電視台任職新聞主播。當她在節目討論到新年飲食傳統的環節時，就提到自己新年會選擇哪些食物。

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Michelle Li表示新年會食餃子湯，又指這是很多韓國人都會食這樣食物。然而，有一名觀眾卻因不滿上述言論，致電電視台留言投訴Michelle Li。

這名觀眾表示Michelle Li作為亞裔主播提到一些有關亞裔的傳統，讓自己有些遭到冒犯的感覺。觀眾指如果是一名白人主播說白人在新年會食某些食物，這個説法會不太恰當。

這名觀眾聲稱：

如果一個白人咁講，就會畀人炒。所以（你）不如講下白人會食乜。

（if a White person would say that, they would get fired. So, say something about what White people eat.）

而這名觀眾甚至形容Michelle Li非常亞裔（being very Asian），認為對方無需經常將韓國掛在嘴邊。

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Michelle Li的同事聽到這則留言後，隨即將此事告知她。而Michelle Li起初也感到十分震驚，甚至忍不住哭泣。

她坦言自己出生以來長期遭受到種族歧視，並在社交媒體分享自己聽到這段留言後無奈的反應，希望勉勵其他亞裔美國人。

Michelle Li的經歷引起大量亞裔的共鳴，就連波士頓首位女性及有色人種市長、台灣移民第二代吳弭（Michelle Wu）也在Twitter發文表示，自己新年都會食餃子。

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責任編輯：鄭錦玲

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