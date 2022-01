美國亞裔主播新年食餃子 觀眾竟投訴種族歧視

美國一名亞裔電視台新聞主播,早前在電視節目上分享自己會按照新年傳統食餃子。但事後竟然有觀眾投訴這名女主播的言行涉及種族歧視。據悉,這名女主播大感無奈,幸好獲得網民力撐她無問題。

美國有綫新聞網絡(CNN)報道,42歲的Michelle Li於密蘇里州的KSDK電視台任職新聞主播。當她在節目討論到新年飲食傳統的環節時,就提到自己新年會選擇哪些食物。

Michelle Li表示新年會食餃子湯,又指這是很多韓國人都會食這樣食物。然而,有一名觀眾卻因不滿上述言論,致電電視台留言投訴Michelle Li。

這名觀眾表示Michelle Li作為亞裔主播提到一些有關亞裔的傳統,讓自己有些遭到冒犯的感覺。觀眾指如果是一名白人主播說白人在新年會食某些食物,這個説法會不太恰當。

這名觀眾聲稱:

如果一個白人咁講,就會畀人炒。所以(你)不如講下白人會食乜。

(if a White person would say that, they would get fired. So, say something about what White people eat.)