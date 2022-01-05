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美國東部暴風雪釀5死 乘客被困火車30小時

環球社會熱點 13:51 2022/01/05

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美國東部地區周一（3日）受暴風雪吹襲，已造成5人死亡，數百萬人被困。美國傳媒報道指，死者包括最少2名兒童。暴風雪令約85萬戶居民停電，同時阻礙大量交通。據報有乘客因暴風雪被困火車長達30小時，亦有多架航班需要取消。

暴風雪吹襲丹麥 IKEA變避難所收留顧客過夜 【下一頁】

美國媒體NBC報道，5名死者中包括1名來自田納西州的7歲女童，及1名來自佐治亞州（Georgia）的5歲男童，分別因住所遭塌樹意外而亡。《今日美國》（USA Today）報道，馬里蘭州有SUV汽車和鏟雪車相撞，3人死亡。據報，暴風雪已造東部多州合共約85萬戶居民一度停電，華盛頓特區有聯邦政府部門宣布暫時關閉。

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弗吉尼亞州、馬里蘭州、新澤西州及北卡羅來納州，均錄得逾25厘米降雪量。美國國家氣象局（The National Weather Service）當日下午發布冬季風暴警告，並指預計出行將變得非常困難。據報原定周一從華盛頓特區3個主要機場起飛的航班中，逾半需取消或延遲。紐約主要機場亦表示，由於天氣原因，約4分之1航班需取消或延遲。

加拿大民眾雪地跌傷提告 最高法院裁定市政府需負責 【下一頁】

《國會山報》報道，1輛從新奧爾良（New Orleans）開往紐約的火車受暴風雪影響，車上乘客被滯留最少30小時。涉事火車公司周一確認事件，並透露列車因樹木倒塌阻塞路軌等原因延誤。

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責任編輯：李俊儀

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