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【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）

Hot Talk 13:26 2022/01/05

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【MIRROR】喆麗旗下YesAsia可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）

MIRROR成軍三周年，鏡粉翹首以待的MIRROR成軍兩周年演唱會《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray面世！《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray將於1月17日（星期一）各大唱片店、全線CD Warehouse及喆麗控股 （02209） 旗下的網上零售平台YesAsia.com公開發售。電訊盈科 （00008） 持有喆麗控股11.16%股權。

聽MIRROR新歌可救港股？【下一頁】

雖然目前官方未有正式售價，但根據YesAsia.com的價格，《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray售價為74.55美元，折算約580港元。【連結可按此

MIRROR專頁中午公布出碟消息，一小時就火速吸8000個Like！雖然未正式公開發售，但有眼利的「鏡粉」就發現YesAsia.com官網一度聲稱可供預售，但截至下午1時15分左右，官網最新已變成「not available」，可能已經火速售罄預訂額，未知之後會否再次開放預售。但據了解，不少「鏡粉」都已經成功搶購。

    點擊圖片放大
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據介紹，《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》除有雙碟Blu-ray，及兩本共超過200頁珍藏版相冊，收錄MIRROR成軍兩周年演唱會台上精彩表演及幕後從未曝光片段外，還內附13張MIRROR封面相卡，及隨機附送一張寶麗來照片，共三款。

MIRROR上年舉行的《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》，掀起全城熱潮，當時演唱會尾場的門票更加炒到23萬元，但最終到底是「炒燶」抑或有人承接就不得而知。

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港股 喆麗控股（02209） Mirror 演唱會 電訊盈科（00008） 演唱會

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