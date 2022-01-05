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【英國疫情】利物浦確診急增 要求延期聯賽盃4強賽事

環球社會熱點 13:17 2022/01/05

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英國新冠肺炎疫情嚴峻，英超多場賽事因球會出現確診延期。勁旅利物浦日前表示，因隊內確診急增，已取消近日訓練，更要求賽會延後周中舉行的聯賽盃4強，對阿仙奴的首回合比賽。

【英國疫情】首破20萬確診 約翰遜堅持沿用Plan B防疫 【下一頁】

【新冠疫苗】英JCVI主席：全球每半年打一針不可行 【下一頁】

利物浦近日出現確診潮，領隊高普（Jurgen Klopp）﹑門將阿利遜（Alisson）﹑中堅馬迪普（Joel Matip）及前鋒費明奴（Roberto Firmino）分別因疑似確診，缺席周日（2日）對車路士的大戰。因疫情緣故，利物浦更取消周二（4日）的訓練。

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由於陣中3位主力沙拿（Mohamed Salah）﹑文尼（Sadio Mane）及拿比基達（Naby Keita）離隊參加非洲國家盃賽事，加上隊中確診增加讓一隊球員嚴重不足，利物浦已向賽會申請，延期當地時間周四（6日）舉行，作客阿仙奴（Arsenal）的聯賽盃首回合賽事。

賽會發言人表示，將根據規定審視利物浦的申請，強調會盡快公布結果。英超賽會數據顯示，截止周日為止一周，共檢測逾1.4萬樣本，只發現94宗確診，確診數目減少，為8周以來首次。

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責任編輯：吳漢培

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