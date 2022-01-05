▲ 【新股IPO】私募基金TPG啟動美IPO、出售四成舊股 上市估值741億元

美國私募基金TPG披露美國IPO細節，尋找上市估值為95億美元（約741億港元）。TPG計劃發售2830萬股，當中四成屬舊股，招股價介乎28至31美元，以上限計，最多集資約8.78億美元。TPG創辦人不會減持，但國壽 （02628） 則會出售560萬股，TPG是次上市集資所得，擬用於支持TPG業務發展。

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TPG於1992年由David Bonderman與Jim Coulter成立，管理資產總值升至1090億美元，截至去年9月底9個月利潤按年升5倍至17億美元，收入升5.9倍至38.9億美元。

TPG於過去十年表現遜於同業，該行希望可以扭轉劣勢，並將其私募基金平台更多元化，變成增長及社會有影響力的投資。由於利率處於新低，加上環球經濟自疫情中恢復過來，推動同業的利潤及股價上漲，因此TPG決定啟動上市計劃。

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