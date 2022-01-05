【輝瑞疫苗】以色列研究：打第4針後1周 抗體增至5倍

以色列正為民眾接種第4針新冠疫苗。以色列的一項研究顯示，在接種輝瑞疫苗作第4針疫苗的一周後，抗體水平會大幅升至5倍。以色列總理貝内特指，研究反映第4針疫苗將有效預防重症。

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以色列過往也是首批開打第3針疫苗的國家，現正為60歲以上人士、醫護及免疫系統脆弱人士提供第4針疫苗。

以色列希巴醫療中心（Sheba Medical Centre）的研究人員，於上月首輪接種第4針的群體當中，在各年齡層招募150個醫護參與研究。所有參與者4針均為接種輝瑞（Pfizer）疫苗。

研究人員首先檢查參與者接種第4針後的身體反應，發現他們接種後均未出現嚴重不良反應，只有部分人出現低燒或手臂酸痛。

希巴醫療中心發言人指出人們的新冠抗體水平升至5倍，指第4針疫苗有效。

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貝内特表示第4針接種計劃開始一周後，他們首先確定第4針高度安全。其次是他們發現在接種第4針的一周後，抗體水平已增至5倍，代表對抗感染、住院及重症的功效可顯著提升。

希巴醫療中心透露本周起會進行另一項研究，安排新一批參加者接種Moderna疫苗作第4針並測試其功效。

以色列全國940萬人口當中，約6成人已經完成接種疫苗。以色列過去1個月的每日新增確診人數增逾10倍，但重症患者的增幅明顯緩和。

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責任編輯：鄭錦玲