澳網豁免祖高域打針惹爭議 強調做法一視同仁

網球男單一哥祖高域獲發豁免接種新冠疫苗證明，將參加月中在澳洲墨爾本舉行的網球公開賽。澳網主辦單位指，兩個獨立專家小組評估祖高域申請豁免接種疫苗的要求，決定批准有關申請，強調所有申請一視同仁。

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祖高域（Novak Djokovic）周二（4日）於Instagram張貼照片，表示自己已獲豁免接種疫苗，正前往墨爾本參加澳網比賽。澳網主辦單位豁免祖高域接種新冠疫苗的做法，引起當地民眾及球手不滿。

所有澳網球手及工作人員必須接種疫苗或獲得獨立專家小組豁免，無需接受14日強制隔離。澳網主辦單位指，澳網專家小組以及維多利亞州的獨立專家小組會負責評估球手提出的醫療豁免，

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賽事總監泰利（Craig Tiley）稱，根據聯邦監管機構制定的方針，已有26名運動員申請醫療豁免，當中少數人獲批准。批准祖高域豁免接種疫苗的做法與其他人都一視同仁，沒有任何特殊待遇。

泰利續指，祖高域將自行決定是否向外界披露獲豁免打針理由。

維多利亞州政府就業部長普爾福德（Jaala Pulford）承認這決定「令人沮喪及不安」，但否認祖高域享有特殊待遇，敦促祖高域向公眾提供更多資訊，對平息紛爭有幫助。

澳網賽事將於本月17日展開，祖高域一直未有透露自己有否打針，但曾在去年4月公開表示反對接種疫苗，因不想為了旅行被他人強逼打針。

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責任編輯：郭麗明