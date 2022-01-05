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【美國通脹】美國通脹持續　1美元商店Dollar Tree價格上調25%至1.25美元

商業 12:50 2022/01/05

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著名廉價商店Dollar Tree近日也抵不住成本上漲，宣布將從5月開始漲價。（法新社圖片）

美國通脹問題自去年年尾開始席捲全國，有調查發現消費者因此改變購物習慣，不少高收入消費者選擇到1美元（約7.79港元）廉價商店購物。然而，著名廉價商店Dollar Tree近日也抵不住成本上漲，宣布將從5月開始漲價。

【美國疫情】Omicron變種蔓延　沃爾瑪60間分店休業清潔　蘋果部分門市有限度營業

【美國疫情】恐再被Omicron打殘？　美國連鎖健身室：入會人數未受影響

擁有有35年歷史的Dollar Tree為美國知名的連鎖平價商店，主打所有玩具、居家用品、文具等商品通通只要1美元。然而，Dollar Tree執行長Michael Witynski宣布，將從5月起把所有分店大部分商品的售價，調高至1.25美元（約9.74港元）。

競爭對手或吸收客戶

有分析師認為，Dollar Tree將售價上調將是一大賭注，因為目前仍守住1美元售價的競爭對手Dollar General，有可能因此吸收從Dollar Tree流出的客戶。

現時全美有多達3.4萬間平價商店，深受消費者喜愛。即使於2020年疫情嚴重時期，仍能迅速開分店。2020年，Dollar General的銷售額比疫情前一年，即2018年增長21.6%，甚至遠超Walmart（沃爾瑪）的1.9%。

商業模式恐無法持續

然而通脹持續，近期美國面對勞工、運輸、燃料、運費上漲問題，這些平價商店的獲利銳減，由於無法漲價，即使成本增加，也無法將新增的成本轉嫁到消費者身上。

對此，哥倫比亞大學商學院零售研究部門主任Mark Cohen表示，1美元售價對於平價商店來說是一大陷阱，諸如此類的商業模式恐無法永久持續。

【Omicron變種】美國新年後單日感染破百萬　美企急推在家工作

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責任編輯：李智美

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