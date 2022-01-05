【食品科技】哈佛大學夥新加坡南洋理工大學　研抗菌可生物分解保鮮紙

▲ 美國哈佛大學聯同新加坡南洋理工大學（NTU）研發新型保鮮紙，可以延長食物保鮮期之餘，保鮮紙本身亦可以被生物分解。（NTU）

食物保鮮期有限，為了避免食物變質，美國哈佛大學聯同新加坡南洋理工大學（NTU）研發新型保鮮紙，可以延長食物保鮮期之餘，保鮮紙本身亦可以被生物分解。

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保鮮紙首先要做到抗菌的效果，美國哈佛大學公共衛生學院和新加坡南洋理工大學（NTU）團隊首先以粟米蛋白、澱粉、纖維和其他天然聚合物製成粟米蛋白，再透過靜電紡絲技術製成粟米蛋白纖維。之後再加入具殺菌防腐作用的百里香、檸檬酸及醋酸等天然抗菌化合物，最後製成新型保鮮紙。

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團隊指，粟米蛋白纖維如在環境濕度上升、或是出現有害細菌，才會釋出抗菌化合物，殺死細菌以及可能存在的真菌，防止食物變質。團隊也利用新鮮的士多啤梨進行實驗，發現如果放在普通器皿，其在4日後就會發霉，而使用粟米保鮮膜紙則在7日後才會發霉。團隊認為，這些抗菌化合物可抵禦任在包裝表面或食品自帶的任何細菌，因此可以應用在多種食物上，如即食食品、肉類和蔬果。

團隊希望在未來幾年將研究成品商業化，新加坡南洋理工大學教授Mary Chan-Park表示，永續和可生物分解的活性食品包裝具有內置技術來防止細菌和真菌進入，對食品產業非常重要，其可以替代食品包裝中使用塑膠物料。

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責任編輯：廖淑瑩