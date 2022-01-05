  • 23°C
香港時間 : 2022105日 (三) 13:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食品科技】哈佛大學夥新加坡南洋理工大學　研抗菌可生物分解保鮮紙

科技 12:37 2022/01/05

分享：

美國哈佛大學聯同新加坡南洋理工大學（NTU）研發新型保鮮紙，可以延長食物保鮮期之餘，保鮮紙本身亦可以被生物分解。（NTU）

食物保鮮期有限，為了避免食物變質，美國哈佛大學聯同新加坡南洋理工大學（NTU）研發新型保鮮紙，可以延長食物保鮮期之餘，保鮮紙本身亦可以被生物分解。

【人工智能】中國新研發AI檢察官 根據口頭描述提出指控

保鮮紙首先要做到抗菌的效果，美國哈佛大學公共衛生學院和新加坡南洋理工大學（NTU）團隊首先以粟米蛋白、澱粉、纖維和其他天然聚合物製成粟米蛋白，再透過靜電紡絲技術製成粟米蛋白纖維。之後再加入具殺菌防腐作用的百里香、檸檬酸及醋酸等天然抗菌化合物，最後製成新型保鮮紙。

【再生能源】打破古版印象 美設計師打造「網美風」風力發電牆（有片）

團隊指，粟米蛋白纖維如在環境濕度上升、或是出現有害細菌，才會釋出抗菌化合物，殺死細菌以及可能存在的真菌，防止食物變質。團隊也利用新鮮的士多啤梨進行實驗，發現如果放在普通器皿，其在4日後就會發霉，而使用粟米保鮮膜紙則在7日後才會發霉。團隊認為，這些抗菌化合物可抵禦任在包裝表面或食品自帶的任何細菌，因此可以應用在多種食物上，如即食食品、肉類和蔬果。

團隊希望在未來幾年將研究成品商業化，新加坡南洋理工大學教授Mary Chan-Park表示，永續和可生物分解的活性食品包裝具有內置技術來防止細菌和真菌進入，對食品產業非常重要，其可以替代食品包裝中使用塑膠物料。

【數碼開箱】埃及木乃伊開箱 揭法老王真面目

責任編輯：廖淑瑩

相關文章

【6G研發】日企著手研發6G網絡　擬2025大阪世界博覽會公布
2022/01/03
【6G研發】日企著手研發6G網絡　擬2025大阪世界博覽會公布
【行業趨勢】推動女性投身IT業　宜從教育着手
2022/01/03
【行業趨勢】推動女性投身IT業　宜從教育着手

你可能感興趣

【6G研發】日企著手研發6G網絡　擬2025大阪世界博覽會公布
19:13 2022/01/03
【6G研發】日企著手研發6G網絡　擬2025大阪世界博覽會公布
【行業趨勢】推動女性投身IT業　宜從教育着手
14:14 2022/01/03
【行業趨勢】推動女性投身IT業　宜從教育着手
走塑 環保措施 大學 士多啤梨 新加坡 哈佛大學 美國

上一篇文章

【CES 2022】結合高通5G及AI技術　台商推實時語音翻譯系統

下一篇文章

【Apple】蘋果AR / VR頭戴裝置再有新消息 外媒爆料指配備3屏幕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫市花紅】台積電工程師獲發14個月薪金　今年領取5次績效獎金、共70萬元
【疫市花紅】台積電工程師獲發14個月薪金　今年領取5次績效獎金、共70萬元
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元
【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元
【Telegram】Telegram正式加入防劇透特效　不用再怕被劇透？
【Telegram】Telegram正式加入防劇透特效　不用再怕被劇透？
【Tesla】電動車又要召回？　Tesla車輛設計有問題
【Tesla】電動車又要召回？　Tesla車輛設計有問題
【科技一周回顧】 小米年終一擊與蘋果對撼　元宇宙返工代幣當花紅？
【科技一周回顧】 小米年終一擊與蘋果對撼　元宇宙返工代幣當花紅？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款