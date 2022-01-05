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解讀騰訊700減持SEA股份　對盈利未必太大利好？

股市 12:01 2022/01/05

分享：

騰訊 （00700） 股價今早跌逾3%，股價下跌主要受騰訊減持有「東南亞騰訊」SEA股份消息拖累。騰訊繼上月派息變相減持京東 （09618） 後，再次減持互聯網股，大手沽東南亞電商巨頭SEA股份，預計套現240億；騰訊接連沽貨未必利好盈利增長？騰訊前景如何？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看／收聽：

**重溫《ET開市直擊》騰訊再減持網股累中概股急瀉  美團、快手要快走？ **【按此－附time code】

Time code
00：17 - 港股今日焦點速覽
01：05 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：14 - 亞太股市早段市況速報
03：12 - 環球股市「派對」尚未結束　Omicron疫情暫未太影響股市表現
04：33 - 美國物價指數下跌預期通脹回落　或影響加息步伐
05：58 - 港股上日市況速覽+北水盤路
06：41 - 騰訊 （00700） 減持網股SEA消息速報 
07：32 - 解讀騰訊再減持股份 是否利好股價見仁見智
09：56 - 留意騰訊減持套現有多少會放於內地共富基金、社會投資
10：50 - 騰訊進一步沽貨機會大  下一隻沽甚麼？美團 （03690） 逃不掉？
13：44 - 騰訊如再沽貨 持股比重高的股份機會大
14：57 - 騰訊 （00700） 向下　減持交易如何影響恒指走勢？
15：38 - 北水回歸首日淨沾出　留意北水早前追捧板塊回吐 
16：27 - 恒指短期未有明顯上升突破　下望支持位在哪？
17：00 - 動力煤期貨抽高不利電力股？電力股急吐是技術回調
19：53 - 持有電力股要趁回調減磅？
21：01 - 十年期債息升金融股造好　今年首季銀行股必有？
22：30 - 加息短綫對匯豐 （00005） 利好作用不大
23：30 - 本地銀行股可否跟升　視乎本港利率、樓市表現
23：55 - 港股開市前市況速報
24：15 - ET個股推介 - 中電信 （00728）
25：13 - 觀眾問股：快手 （01024） 有機會被騰訊 （00700） 沽？80元持貨要走？
26：49 - 觀眾問股：動力煤是甚麼？與普通煤有何分別？價格對火電股影響大嗎？
28：04 - 觀眾問股：中移動 （00941） 71元有貨持貨多年 現價可加注？
30：04 - 觀眾問股：李寧 （02331） 大跌如何是好？88元、96元有兩批貨
31：45 - 觀眾問股：中國鋁業 （02600） 4.45元有貨 目標價看多少？
33：15 - 觀眾問股：眾安在綫 （06060） 44元有貨後市點睇？
34：21 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 上望多少？
35：03 - 觀眾問股：商湯 （00020） 要開始小心？
36：27 - 觀眾問股：匯豐 （00005） 70元重貨何時止蝕？可換畫中國銀行 （03988）
37：45 - 觀眾問股：中國電力 （02380） 甚麼價位可買入？
38：34 - 第一季中國電力 （02380） 股價、業務仍睇好？電力股需時調整
39：40 - 觀眾問股：想買穩陣傳統實業股中長綫收息用、年回報一成　有何建議？
40：48 - 觀眾問股：泰加保險 （06161） 暫停承保的士、短暫停牌對股價影響多大？
41：55 - 觀眾問股：農夫山泉 （09633） 昨日大跌　甚麼價位可買入？
43：19 - 觀眾問股：金風科技 （02208） 14元有少量貨應怎操作？現價值得再買？
45：28 - 觀眾問股：友邦 （01299） 重上80元可以繼續持有？短綫走勢點睇？
47：17 - 觀眾問股：蘋果（AAPL.US）再破頂？可入手蘋果概念股舜字 （02382） 、瑞聲 （02018） 、高偉電子 （01415） ？元宇宙概念更值搏？
50：00 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 未止跌要避開？
50：56 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 值得長揸？甚麼價位可買入
52：01 - 觀眾問股：永達汽車 （00369） 為何不跟4S股升？12元買入要走嗎？
54：28 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 會跌穿400元嗎？甚麼價位買較安全？
56：26 - 觀眾問股：短炒有何推介？
57：58 - 恒指早段市況速覽
58：20 - 消息板塊：科技股騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 、阿里巴巴 （09988）
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