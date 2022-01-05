【鋼鐵股】天風看好鋼鐵板塊投資機會 鋼企高盈利如何變常態？

天風證券指出，隨着鐵礦石、焦煤價格的回落，成本方面的推動告一段落，鋼鐵限產又進一步限制了成本的擾動，而鋼鐵企業在原料方面的議價能力或將顯著增強，產業鏈的利潤傳導至鋼企。

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當前時點，鋼鐵板塊的主要投資邏輯在需求方面，可跟蹤的指標在於鋼鐵終端需求以及鋼材庫存。第一、地產托底預期，預期需求觸底。去年12月中央經濟工作會議提及房地產行業「良性循環」，釋放重建行業信心的明確信號。該行預計涉房融資或逐步解凍，房企合理正常的融資需求、購地、融資等經營行為有望逐步回歸常態。當前地產端對鋼材需求雖未明顯改善，但地產政策預期改善下，需求好轉只是時間問題。

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第二、當前鋼材庫存已基本回落至往年同期水平，需求端的變化主要體現在國家對地產端的政策方向的轉變，隨着地產端需求的改善，鋼材庫存的進一步下降，疊加鋼材產量的限制，鋼企對上游話語權的提升，鋼企利潤或將再次迎來高光時刻，噸利潤或長期維持在高位。

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記者：林衛