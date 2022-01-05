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美國政府加購1倍輝瑞口服藥 拜登再籲接種疫苗

環球社會熱點 11:42 2022/01/05

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美國新冠肺炎疫情未見緩和跡象，近期確診人數不斷創新高。美國總統拜登周二宣布，增加購入1倍的輝瑞口服藥Paxlovid，數目足夠2,000萬人使用，惟輝瑞指需數月時間才能增加供應。拜登再次敦促民眾接種新冠疫苗，指最近需入院患者中絕大部分尚未接種疫苗。

美國單日破百萬確診 大部分住院患者未打疫苗 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周二（4日）表示，美國將輝瑞新冠口服藥物訂單增加1倍，數目足夠2,000萬人使用。拜登形容，輝瑞口服藥Paxlovid是疫情轉捩點，具有顯著改變疫情影響的潛力。但輝瑞公司指Paxlovid製作過程較為複雜，增加供應需時數月。

拜登發表講話表示，未來需讓更多國民接種疫苗，近期入院患者絕大部分為尚未接種人士。拜登指因為Omicron變種十分容易傳播，未來確診人數將會繼續增加，呼籲民眾接種加強劑疫苗，及在公共場所佩戴口罩保護自己。

美FDA准12至15歲打第3針輝瑞疫苗 待CDC審議 【下一頁】

美國周一（3日）新增100萬宗新確診，美國疾控中心（CDC）數據顯示當中95%感染Omicron變種。因應近期確診數目激增，美國已有多間企業及學校宣布暫時關閉。惟拜登周二表示，學校應保持開放。

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責任編輯：李俊儀

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