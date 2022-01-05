【內銀股】中金關注政策訊號及數據帶來行情 三大因素助內銀否極泰來

中金報告指，該行看好2022年內銀股表現，主要因2018年以來行業估值壓縮有望得到修復，優質銀行經歷「窮則思變」後財富管理和科技賦能潛力釋放，迎來「否極泰來」，建議關注重要會議釋放的政策信號和經濟數據帶來的行情機會。

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該行列舉三大看好行業的理由。第一、穩增長政策發力見效，部分問題資產以重組方式化解，行業指標保持穩定，其中，頭部機構保持報表健康狀態，其他加速確認、去化問題資產。第二、疫情衝擊後盈利重回穩健增長軌道，淨息差企穩和高增手續費收入帶動撥備前利潤（PPOP）增速走高，優質銀行淨利潤潛力釋放。第三、估值繼續調整的空間和幅度有限，估值和倉位所反映的過於悲觀的市場預期有望得到修正。

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該行預計，2022、2023年覆蓋銀行淨利潤增速或為7.2%、7.7%，主要由於資產投放穩中有升、淨息差企穩、信用成本穩中略降、手續費收入繼續回升。總體來看，淨利潤增速在經歷疫情衝擊的波動後將重回穩健增長的軌道，且增速高於2020、2021年兩年復合增速達到5.2%。

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記者：林衛