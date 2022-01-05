【網絡安全】Google斥5億美元收購Siemplify　強化網絡保安工作

▲ Google表示，Siemplify將整合至其雲業務中，以加強自身基礎能力。（資料圖片）

Google去年8月在國家網絡安全峰會上，就向美國總統拜登承諾，在5年內投資100億美元（約780億港元）用於網絡安全。近日Google宣布旗下雲業務部門已收購以色列網絡保安初創企業Siemplify，雖然未有披露交易細節，但外媒《itnews》報道，收購金額為5億美元（約39億港元）。

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Siemplify主要為客戶提供網絡保安協調、自動化和回應（Security Orchestration, Automation and Response, SOAR）的解決方案。被Google收購之前，Siemplify已從G20 Ventures和83North等機構投資者集資5800萬美元。

Google就表示，Siemplify將整合至其雲業務中，以加強自身基礎能力。

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這次是Google第一次收購以色列網絡安全公司，但並非第一次與以色列企業進行交易。Google曾在2016年以11億美元收購GPS導航軟件公司Waze；及在2019年以2億美元和1億美元，分別收購雲業務相關企業Elastifile和Aluma。

責任編輯：陳卓賢