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【中移動回A】受整體大市疲弱拖累 中移動A股首掛高開低走

股樓投資 11:58 2022/01/05

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A股開門紅落空，內地三大指數向下，周三（5日）深圳創業板指數中午挫2.8%，上證指數下跌0.8%，中午收報3602點，險守3600點關口。大市疲弱，也拖累首日A股掛牌的巨無霸中移動（滬：600941）的表現。本來開市還「係威係勢」，高見63.58元（人民幣，下同），較招股價上漲10.4%，但後勁不繼，更一度跌至58.11元，中午收報59.77元，升幅收窄至3.8%。

【同場加映】青姐話：獨角獸出閘 跟紅兼頂白

中移動早前公布，其A股發行價格定為57.58元，全額行使超額配售選擇權情況下，預計募集資金總額將高至560億元。據此計算，可望創A股逾11年最大IPO，在A股IPO融資規模中位列第五。

【延伸閱讀】2022年部署：環保企業管治漸受關注  10隻ESG概念股逐個捉，請按【見下頁

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其實中移動披露IPO發行結果，棄購總額創紀錄，已引發市場關注其上市後表現。其中，網上投資者棄購金額為7.43億元，而網下投資者棄購金額為1,270.5萬元，合共達7.56億元。

【同場加映】溫股知新：港股暫未有起色 增長股要等消息

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記者：林衛

中國移動（00941） IPO 上海證券交易所綜合股價指數 A股

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