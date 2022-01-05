【中移動回A】受整體大市疲弱拖累 中移動A股首掛高開低走

A股開門紅落空，內地三大指數向下，周三（5日）深圳創業板指數中午挫2.8%，上證指數下跌0.8%，中午收報3602點，險守3600點關口。大市疲弱，也拖累首日A股掛牌的巨無霸中移動（滬：600941）的表現。本來開市還「係威係勢」，高見63.58元（人民幣，下同），較招股價上漲10.4%，但後勁不繼，更一度跌至58.11元，中午收報59.77元，升幅收窄至3.8%。

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中移動早前公布，其A股發行價格定為57.58元，全額行使超額配售選擇權情況下，預計募集資金總額將高至560億元。據此計算，可望創A股逾11年最大IPO，在A股IPO融資規模中位列第五。

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其實中移動披露IPO發行結果，棄購總額創紀錄，已引發市場關注其上市後表現。其中，網上投資者棄購金額為7.43億元，而網下投資者棄購金額為1,270.5萬元，合共達7.56億元。

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記者：林衛