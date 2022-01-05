▲ 【電動車】Nvidia：中資電動車廠加快應用旗下技術追趕Tesla

電動車成為近年熱門投資主題，芯片大廠英偉達（Nvidia，美：NVDA）在CES上表示，隨中資企業加快投資電動車吸引消費者不止考慮Tesla，愈來愈多電動車廠使用Nvidia DRIVE技術作為電動車「大腦」的一部分，包括吉利和富豪合資的Polestar、小鵬汽車 （09868） 、蔚來（美：NIO）、理想汽車 （02015） 、上汽集團和阿里巴巴 （09988） 有份投資的智己汽車等。

Nvidia 表示，除了電動車車廠，部分汽車零件商、代工廠都有使用其Drive平台作為自動駕駛技術基礎。Nvidia 以往預期汽車業務未來6年可貢獻約80億美元收入，但與公司年收入逾260億美元相比，僅佔較小比率。

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中美近年在數據安全監管角力升級，Nvidia 汽車業務副總裁Danny Shapiro表示，公司會選用中國合作夥伴和中國數據中心，只用中國本土數據運算汽車人工智能（AI）。

汽車軟件技術成為電動車發展一大趨勢，Tesla 推動的自動駕駛技術、自動更新軟件都漸成汽車行業的標準。

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