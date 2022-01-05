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【Apple】蘋果AR / VR頭戴裝置再有新消息  外媒爆料指配備3屏幕

科技 11:32 2022/01/05

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報告指，Sony有機會成為Micro OLED供應商，因該公司最近展示一款專門為VR裝置打造的新型4K顯示器技術。（AFP）

市場傳出蘋果將於今年發表首款AR / VR頭戴裝置，並有望在6月WWDC開發者大會中亮相。近日有外媒引述消息稱，該裝置配備3個屏幕，分別為2個Micro OLED及1個AMOLED面板。

【2022展望】外媒盤點蘋果五大缺點 最想Touch ID回歸

《MacRumors》引述調查機構DSCC執行長Ross Young分享的報告指，蘋果研發多時的AR / VR頭戴裝置，除了具備有兩個微型OLED顯示器，用作裝置的主要屏幕顯示外，還會加入一塊AMOLED面板，但目前仍未得悉其具體用途。

【蘋果耳機】AirPods Pro 2將支援無損音樂？ 充電盒加入發聲功能

報告又指，Sony有機會成為Micro OLED供應商，因該公司最近展示一款專門為VR裝置打造的新型4K顯示器技術。Young估計，裝置其中兩個微型OLED屏幕，很有可能會採用來自Sony研發的4K新型顯示器，意味著Sony有可能加入蘋果AR / VR頭戴裝置顯示器的供應鏈，負責供應出貨。

Young認為，蘋果第一代AR / VR頭戴裝置主要針對專業人士及開發人員，並用作擴大 AR/VR生態系統。Young估計，該裝置的售價可能會高達3,000美元（約2.3萬港元）。

【元宇宙】VR平台恐影響兒童身心發展 海外團體斥發布不良訊息

責任編輯：廖淑瑩

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