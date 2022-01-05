▲ 【香港經濟】IHS Markit香港12月份PMI回落至50.8 新增訂單及出口均放緩

香港經濟於去年12月露疲態，私營行業增長放慢，令IHS Markit香港12月份PMI下降至50.8，11月為52.6。雖然香港私營行業連續11個月擴張，但升幅已逐步收窄，新增訂單及出口都放緩，升幅跌至兩個月低。IHS Markit預期，繼2021年香港經濟增長6.6%後，今年香港經濟增長3.2%。

供應緊絀問題仍然存在，供應商業績惡化，加上物價上升壓力，令積壓工作增加，但基於市場憧憬經濟復甦，12月份整商業情緒仍有改善。由於商業活動增加，整體經濟環境正有好轉，但部分企業表現仍受到疫情影響。

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IHS Markit經濟助理董事Jingyi Pan表示，即使疫情保持低企，但無論是需求或出口都有放慢跡象，但基於外圍環境轉好，12月份海外需求為5月以來首次出現改善。

他續稱，雖然供應鏈斷裂問題持續，但供應商付運時間只稍為延長，整體進口成本及出口價格均向上，反映香港物價正在上升，這是今年需要留意的情況。

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