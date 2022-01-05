  • 23°C
香港時間 : 2022105日 (三) 12:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】IHS Markit香港12月份PMI回落至50.8　新增訂單及出口均放緩

宏觀解讀 11:23 2022/01/05

分享：

【香港經濟】IHS Markit香港12月份PMI回落至50.8　新增訂單及出口均放緩

香港經濟於去年12月露疲態，私營行業增長放慢，令IHS Markit香港12月份PMI下降至50.8，11月為52.6。雖然香港私營行業連續11個月擴張，但升幅已逐步收窄，新增訂單及出口都放緩，升幅跌至兩個月低。IHS Markit預期，繼2021年香港經濟增長6.6%後，今年香港經濟增長3.2%。

香港經濟首三季增長7%【下一頁】

供應緊絀問題仍然存在，供應商業績惡化，加上物價上升壓力，令積壓工作增加，但基於市場憧憬經濟復甦，12月份整商業情緒仍有改善。由於商業活動增加，整體經濟環境正有好轉，但部分企業表現仍受到疫情影響。

*港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教您部署策略【按此即睇】*

渣打料聯儲局今年上半年加息2次【下一頁】

IHS Markit經濟助理董事Jingyi Pan表示，即使疫情保持低企，但無論是需求或出口都有放慢跡象，但基於外圍環境轉好，12月份海外需求為5月以來首次出現改善。

他續稱，雖然供應鏈斷裂問題持續，但供應商付運時間只稍為延長，整體進口成本及出口價格均向上，反映香港物價正在上升，這是今年需要留意的情況。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】（附time code）

相關文章：【香港經濟】港府2020/21財年錄569億元虧損　資產淨值2.1萬億元

 

經濟 PMI 香港

上一篇文章

【電動車】Nvidia：中資電動車廠加快應用旗下技術追趕Tesla

下一篇文章

【香港疫情】袁國勇：第五波疫情已開始　若源頭不明個案續增或需考慮停課
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款