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【香港疫情】袁國勇：第五波疫情已開始　若源頭不明個案續增或需考慮停課

股市 11:22 2022/01/05

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【香港疫情】袁國勇：第五波疫情已開始　若源頭不明個案續增或需考慮停課

本港社區出現源頭不明的感染個案，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（5日）在電台節目中表示，相信確診機組人員的接觸者已將病毒傳出去。據他了解，還有其他源頭不明的個案有待公布，技術上第五波疫情已開始，呼籲市民暫停大型聚會。袁國勇亦提到如果社區源頭不明個案持續增加，政府將需要考慮停課和縮短食肆堂食時間等。

袁國勇又表示，政府擴大疫苗氣泡適用範圍是好開始，目前未能估計措施成效，如果本港疫苗接種率達到9成或以上，部分社交距離措施或可以放寬，但本港接種率太低，政府並無選擇。

*港股2022內憂外患，投資怎部署？*

林鄭預告2月24日擴大疫苗氣泡 入食肆學校圖書館博物館均須接種疫苗，可見【下一頁】

圖看港府「疫苗氣泡」部署

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袁國勇又讚揚政府就今次望月樓群組的密切接觸者追蹤工作做得很好，望月樓的防疫措施亦充足，感染率只有3%，估計望月樓角落位置的空氣流動不足，令病毒經空氣傳播。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，政府需要盡快追蹤密切接觸者，未來幾天是關鍵。此外，需要在1至2天內收緊社交距離措施，視乎情況學校可能要改回網上授課。

孔繁毅建議，政府盡快安排青少年接種第三針，及降低接種年齡至5歲。5月可能要再擴展「疫苗氣泡」要求，進入處所須接種第3針。

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