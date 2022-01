【英國疫情】首破20萬確診 約翰遜堅持沿用Plan B防疫

英國疫情嚴峻,單日首次突破20萬宗確診個案。但英國首相約翰遜堅持沿用現有的「Plan B」防疫措施,拒絕升級實施封城措施。約翰遜同時宣布,英國10萬名個從事關鍵行業的工人需每日進行新冠檢測。

英國周二(4日)宣布再新增超過21.8萬宗確診,是英國自新冠疫情爆發以來首次單日突破20萬確診,同日也新增48名新冠患者死亡。

根據英國國民保健服務(NHS)截至周一(3日)的最新數字,有超過1.4萬名新冠患者要住院,包括777人需要使用呼吸機治療。

但約翰遜(Boris Johnson)於周二下午的首相府記者會上表明,他仍支持沿用「Plan B」防疫措施。

約翰遜表示:

我們有機會在無需封鎖國家的情況下,度過Omicron變種帶來的新一波疫情。

(We have a chance to ride out this Omicron wave without shutting down our country once again.)