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【英國疫情】首破20萬確診 約翰遜堅持沿用Plan B防疫

環球社會熱點 11:02 2022/01/05

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英國疫情嚴峻，單日首次突破20萬宗確診個案。但英國首相約翰遜堅持沿用現有的「Plan B」防疫措施，拒絕升級實施封城措施。約翰遜同時宣布，英國10萬名個從事關鍵行業的工人需每日進行新冠檢測。

【法國疫情】確診回升創新高 馬克龍揚言防疫將針對一類人 【下一頁】

英國周二（4日）宣布再新增超過21.8萬宗確診，是英國自新冠疫情爆發以來首次單日突破20萬確診，同日也新增48名新冠患者死亡。

根據英國國民保健服務（NHS）截至周一（3日）的最新數字，有超過1.4萬名新冠患者要住院，包括777人需要使用呼吸機治療。

但約翰遜（Boris Johnson）於周二下午的首相府記者會上表明，他仍支持沿用「Plan B」防疫措施。

約翰遜表示：

我們有機會在無需封鎖國家的情況下，度過Omicron變種帶來的新一波疫情。

（We have a chance to ride out this Omicron wave without shutting down our country once again.）

美斯確診缺席法國盃比賽 PSG增4人感染 【下一頁】

他表示英國的新冠疫苗接種率高，再加上民眾遵守現有的「Plan B」防疫措施，促使英格蘭有機會在無需阻礙經濟及社交生活的封鎖措施下，找到方式與病毒共存。

約翰遜提到本周英國尚有200萬個名額可供民眾預約接種疫苗，但英國目前多達61%要入住深切治療部的患者都未打針，形容情況極其荒唐。

約翰遜又宣布，10萬名關鍵行業工人由下周一（10日）起需每日進行快速病毒檢測，涵蓋食品加工業、運輸業及邊防人員。

政府會直接向相關行業機構及工人發送檢測工具，並提供物流支援。

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責任編輯：鄭錦玲

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