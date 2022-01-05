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【法國疫情】確診回升創新高 馬克龍揚言防疫將針對一類人

環球社會熱點 10:51 2022/01/05

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法國早前新冠肺炎確診人數突破千萬，近日再創單日確診新高。法國宣布新增逾27萬宗確診，在兩日回落後再次單日超過20萬。總統馬克龍亦揚言，新防疫策略將針對未打疫苗人士，包括加強限制他們的日常生活。

美斯確診缺席法國盃比賽 PSG增4人感染 【下一頁】

法國於上周六（1日）成為全球第6國出現千萬確診個案，經過兩日確診數回落後，周二（4日）再次宣布單日新增約27.1萬確診。衛生部長韋朗（Olivier Veran）表示，新輪疫情已經到來，而且來勢洶洶，但法國不會恐慌。

為應對疫情，法國國會議員周一（3日）開始商討收緊防疫，包括要求民眾進入公共場所或乘坐公共交通工具時，要提供疫苗接種證明，不會接受陰性檢測報告或新冠康復證明。韋朗反駁指控，稱收緊防疫侵犯個人自由是自私的說法。

【歐洲疫情】多國收緊防疫 法或推疫苗護照 【下一頁】

總統馬克龍周二受訪時透露新一輪防疫方針，表明將會針對未打疫苗人士，讓他們感到「不爽」（piss them off），更揚言要繼續此策略，直至疫情結束。馬克龍指法國合資格人士中約9成已打疫苗，只有小部分人負隅頑抗，強調不會監禁未打疫苗者，或是強迫他們接種。

法國原定將於今年4月舉行總統大選，有意連任的馬克龍亦表明，在疫情稍為緩和時，他才會宣布尋求連任。

反對派則批評馬克龍，指言論有失總統身分，亦沒有必要。右翼共和黨領袖Bruno Retailleau指摘馬克龍，言論猶如鄙視法國民眾。極右國民陣線領袖馬琳勒龐（Marine Le Pen）更指控，馬克龍把未打疫苗人士變成二等公民。

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責任編輯：吳漢培

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