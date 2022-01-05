【CES 2022】家居娛樂升級　LG推97吋電視

▲ LG在CES 2022發布首款97吋超大型電視。

年初科技界盛事CES 2022開幕。多間廠牌在開展前率先公布展覽將會推出、展示的創新產品。傳統大廠牌包括LG、Sony、三星等各自推出新的家電、視聽娛樂各類型產品，包括LG推出的97吋大電視，瞄準家庭用戶對家居娛樂需求愈來愈大的胃口。

疫情下不少廠商決定取消出席CES，或只舉行線上發布會，讓今年的展前傳媒活動不及往年豐富。不過，多家家電大廠就仍舊把握年初良機，發布新品。

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LG在CES上慣常會更新新一年的電視系列產品，其中，2022年的LG OLED evo面板兩系列，涵蓋42吋至97吋，97吋更為全球首款的超巨型OLED電視。除了畫質提升，智能電視更加入多項新應用與技術加強觀賞體驗，「LIVE Now」針對音樂演出與運動賽事，可與其他電視連結，讓用戶可在屏幕下方見到親友對節目的反應，遙距仍可一同分享演出。

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新款電視將支援NVIDIA GeForce NOW等雲端遊戲平台，加上針對遊戲影像的技術升級，電視變為一個更佳的遊戲平台。此外，LG亦與運動互動平台Peloton、遙距醫療平台Independa等合作，讓智能電視亦具備更強勁的運動與健康功能。

其他家電方面，透過AI功能的進一步提升，以及ThinQ平台的發展，新型號家電變得更智能，例如洗衣機可與手機連接，提醒用戶衣服已洗妥，用戶亦可以手機調整雪櫃、空氣清新機等運作。同時家電亦可有如手機應用般，透過平台隨時下載更新檔，以對應新功能或特殊需要，例如可自選下載的「竉物模式」，洗滌時可針對竉物服裝的毛與氣味的問題。

同時，LG亦趁CES發布3款機械人產品，涵蓋帶路、送遞等功能。LG CLOi GuideBot的高度與人相近，具直身屏幕，預料是針對商場、旅遊景點等場境，可以為訪客帶路，同時提供資訊或賣廣告。LG CLOi ServeBot有兩款設計：抽屜型與層架型，是針對餐廳送餐不同需要。

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針對未來數碼生活，LG亦一如既往在CES發布新產品概念，揭示該企創新方向，而今年最值得一提的就是概念車艙LG OMNIPOD，可謂將汽車轉變成具豐富功能的生活空間。

LG OMNIPOD是LG在兩年前CES發布聯網汽車概念的升級版，在無人駕駛的大型汽車上配備多種智能設備，包括智能助理，內備有大屏幕、可以作為辦公或娛樂用途；用戶可使用車上的小型雪櫃與電子衣櫥等，趁出行途中時應付各種生活需要；加上車艙空間闊落，可在車上進行輕便運動，又或展開睡床，在柔和聲光下安睡。據LG行政總裁William Cho介紹，LG的概想是透過智能科技與其ThinQ生態系統，將家居智能體驗帶出門，當無人駕駛實現後，讓人可以自由地在車上做其他事情。

記者：周俊霖