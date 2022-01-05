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【騰訊減持】騰訊再減持旗下投資　美團跌11%失200關、B站再創新低

股市 16:28 2022/01/05

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【騰訊減持】騰訊先後減持京東、SEA，引發市場憂慮公司逐步套現

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繼京東 （09618） 後，騰訊 （00700） 再減持東南亞科網Sea Limited （美：SE），令市場擔心騰訊會繼續減持其投資。騰訊有份投資的股份今日急挫，美團 （03690） 全日挫逾一成，盤中低見193.6元，全日跌11%，報195.1元，成交逾106億元；「B站」嗶哩嗶哩 （09626） 低見298.2元，創香港上市後新低，全日跌逾10.6%至299.2元，成交額6.49億元。

另外，快手 （01024） 全日跌7.5%，收報67.55元；眾安在綫 （06060） 跌3%，收報26.15元；微盟 （02013） 跌5%，收報6.99元；創夢天地 （01119） 全日跌8%，收報5.57元。

騰訊全日股價也大跌4%，收報430.6元。京東也跌7%，收報246.4元。

根據彭博資料，騰訊持有美團19.44%股份；持嗶哩嗶哩14.4%股份；持快手21.18%股份。

市監局再公布經營者集中案處罰決定　騰訊涉9案被罰450萬元【下一頁】

*騰訊進一步沽貨機會大  下一隻沽甚麼？美團  （03690）  逃不掉？*

SEA具東南亞騰訊之稱　市值逾8500億元

騰訊周二（4日）公布，計劃減持有「東南亞騰訊」 Sea Limited的1449萬股A類股份，料可套現最多30.7億美元（約240億港元）。交易後，騰訊的Sea持股佔比料由21.3%減少至18.7%。連同建議之股份投票權變動，騰訊於Sea所持有的投票權預計將減少至10%以下。

Sea Limited 昨日美股大跌11%，從去年10月高位累跌47%，最新市值仍近1097億美元，折合逾8500億元。

據騰訊中期報告，騰訊至今年6月底，不計附屬公司的上市投資公司權益公允值14459.78億元人民幣，折合相當於17,763億港元。

*滙豐劉紹文教路2022年板塊部署策略*

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【騰訊700】騰訊減持Sea股權套現240億　投票權減至10%以下　騰訊低開近2%

【ET財經早點1分鐘】騰訊再減持網股 中概股恐慌急瀉 騰訊減持Sea股權 套現支持社會責任項目

港股 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 嗶哩嗶哩—SW（09626）

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