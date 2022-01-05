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【騰訊減持】騰訊再減持旗下投資　美團曾跌近一成失200關、B站曾跌9%創新低

股市 10:59 2022/01/05

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【騰訊減持】騰訊先後減持京東、SEA，引發市場憂慮公司逐步套現

繼京東 （09618） 後，騰訊 （00700） 再減持東南亞科網Sea Limited （美：SE），令市場擔心騰訊會繼續減持其投資。騰訊有份投資的股份今早急挫，美團 （03690） 早段曾挫近一成，盤中低見198.8元，最新報202.2元，成交逾45億元；「B站」嗶哩嗶哩 （09626） 曾跌逾9%，低見303.4元，創香港上市後新低，最新仍跌7%至310.2元。

另外，快手 （01024） 現跌5%，最新報69.25元；眾安在綫 （06060） 曾跌2%；微盟 （02013） 跌逾3%；創夢天地 （01119） 跌逾4%。

根據彭博資料，騰訊持有美團19.44%股份；持嗶哩嗶哩14.4%股份；持快手21.18%股份。

SEA具東南亞騰訊之稱　市值逾8500億元

騰訊周二（4日）公布，計劃減持有「東南亞騰訊」 Sea Limited的1449萬股A類股份，料可套現最多30.7億美元（約240億港元）。交易後，騰訊的Sea持股佔比料由21.3%減少至18.7%。連同建議之股份投票權變動，騰訊於Sea所持有的投票權預計將減少至10%以下。

Sea Limited 昨日美股大跌11%，從去年10月高位累跌47%，最新市值仍近1097億美元，折合逾8500億元。

據騰訊中期報告，騰訊至今年6月底，不計附屬公司的上市投資公司權益公允值14459.78億元人民幣，折合相當於17,763億港元。

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【ET財經早點1分鐘】騰訊再減持網股 中概股恐慌急瀉 騰訊減持Sea股權 套現支持社會責任項目

港股 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 嗶哩嗶哩—SW（09626）

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