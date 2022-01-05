【騰訊減持】騰訊再減持旗下投資　美團、B站急挫8%至9%

繼京東 （09618） 後，騰訊 （00700） 再減持Sea Limited （美：SE），令市場擔心騰訊會繼續減持其投資。騰訊有份投資的股份今早急挫，美團 （03690） 早段曾挫逾7%，盤中低見204元，最新報205.4元；嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾8%，最新報307元。

另外，快手 （01024） 現跌近半成，最新報69.75元；眾安在綫 （06060） 跌逾2%；微盟 （02013） 跌逾3%；創夢天地 （01119） 跌逾3%。

根據彭博資料，騰訊持有美團19.44%股份；持嗶哩嗶哩14.4%股份；持快手21.18%股份。

騰訊周二（4日）公布，計劃減持有「東南亞騰訊」 Sea Limited的1449萬股A類股份，料可套現最多30.7億美元（約240億港元）。交易後，騰訊的Sea持股佔比料由21.3%減少至18.7%。連同建議之股份投票權變動，騰訊於Sea所持有的投票權預計將減少至10%以下。

據騰訊中期報告，騰訊至今年6月底，不計附屬公司的上市投資公司權益公允值14459.78億元人民幣，折合相當於17,763億港元。

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