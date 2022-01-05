【港股市況】恒生指數開市後轉跌百點　騰訊跌3%、美團挫近7%　中移動、滙豐逆市揚（不斷更新）

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【兩潤重組】兩潤集團澄清：合併重組計劃的表決過程仍在進行中 股價今早低開近5%
美股隔晚個別發展，道指升升214點，中概股普遍下挫，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開43點，恒指料開報23332點。滙豐 （00005） ADR折合報49.6元，較港收市價高1.8元或3.8%；騰訊 （00700） ADR折合報447.1元，較港收市價低2.9元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報116.47元，較港收市價低0.43元或0.4%。
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即市走勢︰
【09：46】恒大 （03333） 擬召開「20恒大01」債券持有人會議，股價跌近2%，低見1.56元。
【09：44】商湯 （00020） 股價回吐8%，低見7.51元，成交2.3億元。
【09：41】騰訊 （00700） 跌幅擴大至3%，低見436.2元；美團 （03690） 跌近7%，低見204.4元。
【09：38】大市跌幅擴大至100點，報23189點；科指跌2.4%，報5446點。
【09：37】電力股未止跌，潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 再跌半成；龍源電力 （00916） 跌逾3%。
【09：34】中國華融 （02799） 股價復牌挫四成，破底低見0.59元。
【華融復牌】中國華融1月5日復牌 停牌9個月、上周完成集資420億人幣
【09：32】美團 （03690） 跌5%；騰訊 （00700） 跌近2%，拖累大市開市後轉跌約20點。
【09：30】【兩潤重組】兩潤集團澄清：合併重組計劃的表決過程仍在進行中 股價今早低開近5%
【09：25】【騰訊700】騰訊減持Sea股權套現240億 投票權減至10%以下 騰訊低開近2%
【09：21】恒生指數開報23323點，升33點。恒生科技指數跌1.4%，報5501點。中移動 （00941） 升逾5%；滙豐 （00005） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。
【中移動941】中移動回購港股2月7日解禁 最多回購10%港股、貨值近千億
【09：21】【的士保險】泰加保險突退保 保監局：提供30日按保方案、確保的士不會不獲保障 泰加保險短暫停牌
【09：13】期指開報23247點，跌49點或0.2%。
【09：02】恒指黑期升約18點，報23276點；道指期貨跌58點，報36741點。
【07：50】【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格再增持阿里巴巴 按季增持近一倍
【07：45】港股ADR收報23332點，升43點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報49.6元，較港收市價高1.8元或3.8%；騰訊 （00700） ADR折合報447.1元，較港收市價低2.9元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報116.47元，較港收市價低0.43元或0.4%。
【07：30】美10年期債息曾升越1.68厘，顯示避險需求下降，股市無懼變種病毒，道指收市升214點，報36799點；標指跌3點，報4793點；納指跌210點或1.33%，收報15622點。
【開市9點半】騰訊減持Sea套現240億 稱支持其他投資及社會責任項目
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責任編輯︰梁浩碩