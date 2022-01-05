  • 23°C
香港時間 : 2022105日 (三) 16:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指跌382點失二萬三、科指跌4%　美團挫11%、騰訊跌4%　疫情股逆市升（不斷更新）

股市 16:16 2022/01/05

分享：

港股市況不斷更新

港股高開33點，其後走勢向下，尾市跌逾400點，恒生指數收報22907點，跌382點，失守二萬三，成交1553億元。恒生科技指數跌4.6%，報5323點。美團 （03690） 跌逾11%；騰訊 （00700） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；香港科技探索 （01137） 、CEC國際 （00759） 分別升逾一成；滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 逆市揚。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大
    +6
    +5

財經日誌︰

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【香港疫情】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數、關閉體育處所美容院等　禁英美等8個國家人士來港兩周（不斷更新）

【大行報告】騰訊減持Sea　花旗：對兩者基本面前景沒有影響

【香港經濟】IHS Markit香港12月份PMI回落至50.8　新增訂單及出口均放緩

即市走勢︰

【16：10】恒生指數收報22907點，跌382點，失守二萬三，成交1553億元。恒生科技指數跌4.6%，報5323點。美團 （03690） 跌逾11%；騰訊 （00700） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；香港科技探索 （01137） 、CEC國際 （00759） 分別升逾一成；滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 逆市揚。

【16：10】【大行報告】高盛：中國體育用品市場具三增長引擎　首選李寧、上調目標價至122元

【16：00】恒生指數U盤前跌432點，報22857點。

【15：55】經營759阿信屋的CEC （00759） 升逾11%；香港科技探索 （01137） 升逾11%。另一方面，大家樂 （00341） 跌逾2%；大快活 （00341） 跌1%；翠華 （01314） 跌0.4%；太興 （06811） 跌半成。

【疫情股】本港周五起收緊防疫措施　HKTVmall、759阿信屋母企股價齊飈一成

【15：52】阿里巴巴 （09988） 尾市轉跌逾2%，低見114元。

【15：49】美團 （03690） 最新跌11%，低見195.2元。

【15：40】本港疫情有升溫跡象，科技探索 （01137） 尾市逆市升11%，高見9.04元，成交5117萬元。

【15：39】恒指跌近400點，跌383點，跌至近22900點。

【15：35】濠賭股下挫，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌近5%；金沙 （01928） 跌逾7%。

【15：29】中移動 （00941） 逆市上升，升幅尾市收窄至逾3%，報49.65元。

【15：24】友邦 （01299） 尾市轉跌近0.1%，低見79.4元。

【15：18】港股尾市跌約300點，報22988點；科指跌4.2%，報5346點。

【15：11】【商湯20】商湯曾回吐17%　連升4日後止步

【15：05】嗶哩嗶哩 （09626） 跌幅擴大至一成，破底低見300元。

【15：00】上證全日跌1%；深證跌1.8%；創業板指跌2.7%。

【14：49】銀行股逆市造好，其中，中銀香港 （02388） 升幅擴大至逾3%，高見27.55元。

【14：30】【恒大海花島】恒大申請停拆海花島39座住宅　許家印據報「7折」兜售廣州自宅

【14：25】【教育股風暴】多地出台學科類校外培訓收費標準　降幅超五成

【14：24】商湯 （00020） 回吐16%，跌穿7元，低見6.86元，成交10億元。

【14：23】京城機電 （00187） 升幅擴大至32%，高見4.8元。

【14：21】港股曾跌327點低見22962點，最新跌約270點，報23019點。

【14：11】【大行報告】瑞信升康師傅目標價　飲料業務具優勢、成本料下降

【13：33】恒指最新於23000點水平爭持，跌約278點，報23011點，午後曾低見22996點；科指跌3.8%，報5368點。

【13：28】舜宇 （02382） 跌幅擴大至7%，低見228元；瑞聲 （02018） 則逆市造好升逾2%，高見33.75元。

【13：24】京城機電 （00187） 逆市升逾14%，高見4.04元，成交5917萬元。

【13：20】【郵儲行1658】德銀擬夥中郵理財合組理財公司　郵儲行漲3%創逾一個月高

【13：12】大市一度跌穿23000點，最新報23014點，跌274點。

【13：10】美團 （03690） 午後跌一成，低見197.1元；騰訊 （00700） 跌近4%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%。

【13：09】大市跌幅擴大至約270點，再次下試二萬三支持。

【13：02】信達生物 （01801） 午後跌幅略收窄至逾7%，曾破底低見37.1元。

【13：00】港股午後初段跌約200點，報23090點；科指跌3.6%，報5382點。

【12：53】【異動股】信達生物急挫近一成　中午澄清「業務營運一切正常」

【12：03】【科網反壟斷】市監局再公布經營者集中案處罰決定　騰訊涉7案被罰350萬元

【12：00】恒生指數半日跌197點，報23092點，成交833.9億元。恒生科技指數跌3.5%，報5384點。美團 （03690） 挫逾9%跌穿200元；騰訊 （00700） 跌逾3%；中移動 （00941） 升逾5%；銀行股逆市上升，滙豐 （00005） 升逾2%。

【11：52】【國際油價】OPEC+同意下月每日增產40萬桶　布油重上80美元、中海油升逾4%

【11：45】美團 （03690） 跌近一成，低見198.2元，成交57億元。

【11：41】港股中午收市前跌約180點，報23108點；科指跌3.6%，報5378點。

【11：30】上證半日跌0.8%；深證跌1.6%；創業板指跌2.8%。

【11：15】恒指跌幅再擴大至約200點，報23089點。

【11：07】長和 （00001） 逆市升逾2%，高見52.95元。長和與印尼Ooredoo Q.P.S.C.宣布就合併各自於印尼電訊業務Hutchison 3 Indonesia（H3I）和Indosat Ooredoo的議案，已取得所有股東及監管部門的批准。

【長和併購】長和與Ooredoo完成合併總值60億美元的印尼電訊業務　新公司將在印尼推出5G業務

【11：01】恒大 （03333） 轉升0.6%；恒大汽車 （00708） 升0.3%；恒大物業 （06666） 則跌0.4%。

【10：57】恒指跌幅進一步收窄至100點內，報23190點。

【10：53】大市跌幅略收窄至約155點，報23134點，曾低見23000點；科指跌3.1%，報5405點。

【10：41】申洲國際 （02313） 逆市再彈4%，高見144.9元。

【10：34】精熙 （02788） 復牌逆市升逾18%，破頂高見0.98元。精熙早前公布，要約人亞洲光學建議將公司私有化。亞光上日（4日）發公告，董事會決議擬再追加400萬美元，以不超過7650萬美元，取得精熙國際72.2%股權。

【10：31】中國華融 （02799） 跌幅擴大至五成，破底低見0.51元。

【10：30】恒指跌近300點，試穿二萬三；科指跌4%。

【10：28】中港金融股逆市造好，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 分別升2%；內銀股建行 （00939） 升逾1%；工行 （01398） 升逾2%；中行 （03988） 升0.4%；農行 （01288） 升0.7%。

【10：24】美團 （03690） 跌幅擴大至9%，跌穿200元關口，低見198.8元。

【10：23】手機孖寶個別發展，瑞聲 （02018） 逆市升近1%；舜宇 （02382） 跌逾5%，低見231元。

【10：21】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至逾6%，低見255.2元；吉利 （00175） 挫半成。

【10：09】【騰訊減持】騰訊再減持旗下投資　美團、B站急挫8%至9%

【10：02】美團 （03690） 最新跌8%，低見202元；騰訊 （00700） 跌逾3%，低見435.2元。

【10：00】【中移動回A】中移動A股上海首掛曾升一成　港股曾越50元關

【09：58】石油石化股逆市向上，三桶油中，中海油 （00883） 升逾3%；中石化 （00386） 升逾2%；中石油 （00857） 升0.9%。布蘭特期油收市報80美元，升1.3%；紐約期油收報76.99美元，升1.2%。

【09：56】恒指跌幅擴大至近200點，報23101點，跌188點；科指跌3%，報5415點。

【09：49】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾8%，破底低見307元；快手 （01024） 跌逾4%；網易 （09999） 跌近3%；百度 （09888） 跌逾2%；京東 （09618） 挫半成。

【09：48】汽車股下跌，比亞迪 （01211） 跌逾3%；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌4%；廣汽 （02238） 、恒大汽車 （00708） 跌1%。

【09：46】恒大 （03333） 擬召開「20恒大01」債券持有人會議，股價跌近2%，低見1.56元。

【09：44】商湯 （00020） 股價回吐8%，低見7.51元，成交2.3億元。

【09：41】騰訊 （00700） 跌幅擴大至3%，低見436.2元；美團 （03690） 跌近7%，低見204.4元。

【09：38】大市跌幅擴大至100點，報23189點；科指跌2.4%，報5446點。

【09：37】電力股未止跌，潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 再跌半成；龍源電力 （00916） 跌逾3%。

【09：34】中國華融 （02799） 股價復牌挫四成，破底低見0.59元。

【華融復牌】中國華融1月5日復牌　停牌9個月、上周完成集資420億人幣

【09：32】美團 （03690） 跌5%；騰訊 （00700） 跌近2%，拖累大市開市後轉跌約20點。

【09：30】【兩潤重組】兩潤集團澄清：合併重組計劃的表決過程仍在進行中　股價今早低開近5%

【09：25】【騰訊700】騰訊減持Sea股權套現240億　投票權減至10%以下　騰訊低開近2%

【09：21】恒生指數開報23323點，升33點。恒生科技指數跌1.4%，報5501點。中移動 （00941） 升逾5%；滙豐 （00005） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【中移動941】中移動回購港股2月7日解禁　最多回購10%港股、貨值近千億

【09：21】【的士保險】泰加保險突退保　保監局：提供30日按保方案、確保的士不會不獲保障　泰加保險短暫停牌

【09：13】期指開報23247點，跌49點或0.2%。

【09：02】恒指黑期升約18點，報23276點；道指期貨跌58點，報36741點。

【07：50】【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格再增持阿里巴巴　按季增持近一倍

【07：45】港股ADR收報23332點，升43點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報49.6元，較港收市價高1.8元或3.8%；騰訊 （00700） ADR折合報447.1元，較港收市價低2.9元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報116.47元，較港收市價低0.43元或0.4%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】美10年期債息曾升越1.68厘，顯示避險需求下降，股市無懼變種病毒，道指收市升214點，報36799點；標指跌3點，報4793點；納指跌210點或1.33%，收報15622點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【開市9點半】騰訊減持Sea套現240億　稱支持其他投資及社會責任項目

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

上一篇文章

【NFT狂熱】閱文進軍數字藏品界　網絡文章再賦新價值？

下一篇文章

【Tesla對手】全球掀起電動車狂熱　Lucid 確定今年進軍歐洲市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款