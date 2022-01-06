【恒指ADR】儲局講縮表阿里美股率先坐過山車　夜期高水黑期急轉低水（不斷更新）

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美國聯儲局急轉鷹，會議紀錄顯示加快加息，就連終極利淡的縮表亦提及，最快數月後縮表，阿里巴巴美股升坐過山車，一度急升5.9%，較港收市價升7.8%，不過，阿里美股收市僅升1.4%，較港升幅收窄至3.1%。

在儲局會議紀錄公布前，夜期升177點，收報23080點，高水173點。美股收市時，仍在交易的恒指黑期，已轉為低水53點。

股神巴菲特拍檔、巴郡副董事長芒格（Charlie Munger）再度增持。文件顯示，截至去年底，芒格旗下報業機構Daily Journal持有60.2萬股阿里美股，較前一季末持有的30.2萬股，按季增加近一倍。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 49.20 +0.1% 美團ADR 194.81 -0.2% 騰訊ADR 427.27 -0.8% 阿里巴巴美股 118.08 +3.1%

北水轉吸24.1億元。北水趁科技股大跌加倉，騰訊 （00700） 錄得16.4億元淨流入，美團 （03690） 淨吸7.8億元，中海油 （00883） 亦有4.4億淨入。

北水資金流向：

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港股高開33點，其後走勢向下，尾市跌逾400點，恒生指數收報22907點，跌382點，失守二萬三，成交1553億元。恒生科技指數跌4.6%，報5323點。美團 （03690） 跌逾11%；騰訊 （00700） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；香港科技探索 （01137） 、CEC國際 （00759） 分別升逾一成；滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 逆市揚。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【香港疫情】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數、關閉體育處所美容院等 禁英美等8個國家人士來港兩周（不斷更新）

【大行報告】騰訊減持Sea 花旗：對兩者基本面前景沒有影響

【香港經濟】IHS Markit香港12月份PMI回落至50.8 新增訂單及出口均放緩

即市走勢︰

【03：00】夜期升177點，收報23080點。

【22：53】夜期升237點

【18：48】恒指夜期彈49點，報22952點，高水45點。

【16：10】恒生指數收報22907點，跌382點，失守二萬三，成交1553億元。恒生科技指數跌4.6%，報5323點。美團 （03690） 跌逾11%；騰訊 （00700） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；香港科技探索 （01137） 、CEC國際 （00759） 分別升逾一成；滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 逆市揚。

【16：10】【大行報告】高盛：中國體育用品市場具三增長引擎 首選李寧、上調目標價至122元

【16：00】恒生指數U盤前跌432點，報22857點。

【15：55】經營759阿信屋的CEC （00759） 升逾11%；香港科技探索 （01137） 升逾11%。另一方面，大家樂 （00341） 跌逾2%；大快活 （00341） 跌1%；翠華 （01314） 跌0.4%；太興 （06811） 跌半成。

【疫情股】本港周五起收緊防疫措施 HKTVmall、759阿信屋母企股價齊飈一成

【15：52】阿里巴巴 （09988） 尾市轉跌逾2%，低見114元。

【15：49】美團 （03690） 最新跌11%，低見195.2元。

【15：40】本港疫情有升溫跡象，科技探索 （01137） 尾市逆市升11%，高見9.04元，成交5117萬元。

【15：39】恒指跌近400點，跌383點，跌至近22900點。

【15：35】濠賭股下挫，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌近5%；金沙 （01928） 跌逾7%。

【15：29】中移動 （00941） 逆市上升，升幅尾市收窄至逾3%，報49.65元。

【15：24】友邦 （01299） 尾市轉跌近0.1%，低見79.4元。

【15：18】港股尾市跌約300點，報22988點；科指跌4.2%，報5346點。

【15：11】【商湯20】商湯曾回吐17% 連升4日後止步

【15：05】嗶哩嗶哩 （09626） 跌幅擴大至一成，破底低見300元。

【15：00】上證全日跌1%；深證跌1.8%；創業板指跌2.7%。

【14：49】銀行股逆市造好，其中，中銀香港 （02388） 升幅擴大至逾3%，高見27.55元。

【14：30】【恒大海花島】恒大申請停拆海花島39座住宅 許家印據報「7折」兜售廣州自宅

【14：25】【教育股風暴】多地出台學科類校外培訓收費標準 降幅超五成

【14：24】商湯 （00020） 回吐16%，跌穿7元，低見6.86元，成交10億元。

【14：23】京城機電 （00187） 升幅擴大至32%，高見4.8元。

【14：21】港股曾跌327點低見22962點，最新跌約270點，報23019點。

【14：11】【大行報告】瑞信升康師傅目標價 飲料業務具優勢、成本料下降

【13：33】恒指最新於23000點水平爭持，跌約278點，報23011點，午後曾低見22996點；科指跌3.8%，報5368點。

【13：28】舜宇 （02382） 跌幅擴大至7%，低見228元；瑞聲 （02018） 則逆市造好升逾2%，高見33.75元。

【13：24】京城機電 （00187） 逆市升逾14%，高見4.04元，成交5917萬元。

【13：20】【郵儲行1658】德銀擬夥中郵理財合組理財公司 郵儲行漲3%創逾一個月高

【13：12】大市一度跌穿23000點，最新報23014點，跌274點。

【13：10】美團 （03690） 午後跌一成，低見197.1元；騰訊 （00700） 跌近4%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%。

【13：09】大市跌幅擴大至約270點，再次下試二萬三支持。

【13：02】信達生物 （01801） 午後跌幅略收窄至逾7%，曾破底低見37.1元。

【13：00】港股午後初段跌約200點，報23090點；科指跌3.6%，報5382點。

【12：53】【異動股】信達生物急挫近一成 中午澄清「業務營運一切正常」

【12：03】【科網反壟斷】市監局再公布經營者集中案處罰決定 騰訊涉7案被罰350萬元

【12：00】恒生指數半日跌197點，報23092點，成交833.9億元。恒生科技指數跌3.5%，報5384點。美團 （03690） 挫逾9%跌穿200元；騰訊 （00700） 跌逾3%；中移動 （00941） 升逾5%；銀行股逆市上升，滙豐 （00005） 升逾2%。

【11：52】【國際油價】OPEC+同意下月每日增產40萬桶 布油重上80美元、中海油升逾4%

【11：45】美團 （03690） 跌近一成，低見198.2元，成交57億元。

【11：41】港股中午收市前跌約180點，報23108點；科指跌3.6%，報5378點。

【11：30】上證半日跌0.8%；深證跌1.6%；創業板指跌2.8%。

【11：15】恒指跌幅再擴大至約200點，報23089點。

【11：07】長和 （00001） 逆市升逾2%，高見52.95元。長和與印尼Ooredoo Q.P.S.C.宣布就合併各自於印尼電訊業務Hutchison 3 Indonesia（H3I）和Indosat Ooredoo的議案，已取得所有股東及監管部門的批准。

【長和併購】長和與Ooredoo完成合併總值60億美元的印尼電訊業務 新公司將在印尼推出5G業務

【11：01】恒大 （03333） 轉升0.6%；恒大汽車 （00708） 升0.3%；恒大物業 （06666） 則跌0.4%。

【10：57】恒指跌幅進一步收窄至100點內，報23190點。

【10：53】大市跌幅略收窄至約155點，報23134點，曾低見23000點；科指跌3.1%，報5405點。

【10：41】申洲國際 （02313） 逆市再彈4%，高見144.9元。

【10：34】精熙 （02788） 復牌逆市升逾18%，破頂高見0.98元。精熙早前公布，要約人亞洲光學建議將公司私有化。亞光上日（4日）發公告，董事會決議擬再追加400萬美元，以不超過7650萬美元，取得精熙國際72.2%股權。

【10：31】中國華融 （02799） 跌幅擴大至五成，破底低見0.51元。

【10：30】恒指跌近300點，試穿二萬三；科指跌4%。

【10：28】中港金融股逆市造好，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 分別升2%；內銀股建行 （00939） 升逾1%；工行 （01398） 升逾2%；中行 （03988） 升0.4%；農行 （01288） 升0.7%。

【10：24】美團 （03690） 跌幅擴大至9%，跌穿200元關口，低見198.8元。

【10：23】手機孖寶個別發展，瑞聲 （02018） 逆市升近1%；舜宇 （02382） 跌逾5%，低見231元。

【10：21】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至逾6%，低見255.2元；吉利 （00175） 挫半成。

【10：09】【騰訊減持】騰訊再減持旗下投資 美團、B站急挫8%至9%

【10：02】美團 （03690） 最新跌8%，低見202元；騰訊 （00700） 跌逾3%，低見435.2元。

【10：00】【中移動回A】中移動A股上海首掛曾升一成 港股曾越50元關

【09：58】石油石化股逆市向上，三桶油中，中海油 （00883） 升逾3%；中石化 （00386） 升逾2%；中石油 （00857） 升0.9%。布蘭特期油收市報80美元，升1.3%；紐約期油收報76.99美元，升1.2%。

【09：56】恒指跌幅擴大至近200點，報23101點，跌188點；科指跌3%，報5415點。

【09：49】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾8%，破底低見307元；快手 （01024） 跌逾4%；網易 （09999） 跌近3%；百度 （09888） 跌逾2%；京東 （09618） 挫半成。

【09：48】汽車股下跌，比亞迪 （01211） 跌逾3%；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌4%；廣汽 （02238） 、恒大汽車 （00708） 跌1%。

【09：46】恒大 （03333） 擬召開「20恒大01」債券持有人會議，股價跌近2%，低見1.56元。

【09：44】商湯 （00020） 股價回吐8%，低見7.51元，成交2.3億元。

【09：41】騰訊 （00700） 跌幅擴大至3%，低見436.2元；美團 （03690） 跌近7%，低見204.4元。

【09：38】大市跌幅擴大至100點，報23189點；科指跌2.4%，報5446點。

【09：37】電力股未止跌，潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 再跌半成；龍源電力 （00916） 跌逾3%。

【09：34】中國華融 （02799） 股價復牌挫四成，破底低見0.59元。

【華融復牌】中國華融1月5日復牌 停牌9個月、上周完成集資420億人幣

【09：32】美團 （03690） 跌5%；騰訊 （00700） 跌近2%，拖累大市開市後轉跌約20點。

【09：30】【兩潤重組】兩潤集團澄清：合併重組計劃的表決過程仍在進行中 股價今早低開近5%

【09：25】【騰訊700】騰訊減持Sea股權套現240億 投票權減至10%以下 騰訊低開近2%

【09：21】恒生指數開報23323點，升33點。恒生科技指數跌1.4%，報5501點。中移動 （00941） 升逾5%；滙豐 （00005） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【中移動941】中移動回購港股2月7日解禁 最多回購10%港股、貨值近千億

【09：21】【的士保險】泰加保險突退保 保監局：提供30日按保方案、確保的士不會不獲保障 泰加保險短暫停牌

【09：13】期指開報23247點，跌49點或0.2%。

【09：02】恒指黑期升約18點，報23276點；道指期貨跌58點，報36741點。

【07：50】【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格再增持阿里巴巴 按季增持近一倍

【07：45】港股ADR收報23332點，升43點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報49.6元，較港收市價高1.8元或3.8%；騰訊 （00700） ADR折合報447.1元，較港收市價低2.9元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報116.47元，較港收市價低0.43元或0.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美10年期債息曾升越1.68厘，顯示避險需求下降，股市無懼變種病毒，道指收市升214點，報36799點；標指跌3點，報4793點；納指跌210點或1.33%，收報15622點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】騰訊減持Sea套現240億 稱支持其他投資及社會責任項目

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責任編輯︰梁浩碩