▲ 【股神巴菲特】蘋果市值本周曾突破3萬億美元 巴菲特賺逾1200億美元

蘋果公司（美︰AAPL）股價近期屢破頂，蘋果市值本周更一度突破3萬億美元，令重倉押注蘋果的「股神」巴菲特（Warren Buffett），帳面賺逾1200億美元，成為巴菲特史上最好的賭注。蘋果股價回軟跌1.3%，收報179.7美元，市值2.95萬億美元。

股神巴菲特旗下巴郡（Berkshire Hathaway）於2016年起開始持有蘋果股票，至2018年中，累計持有蘋果約5%股份，價值360億美元。現時，巴郡持有的蘋果股份佔其股票投資組合40%以上，價值已高達約1600億美元。除蘋果股價上揚外，派息亦成為一筆可觀的賭注。巴郡每年平均從蘋果獲得近7.8億美元的股息。

巴菲特曾表示，不認為蘋果是一隻股票，而是將蘋果視為其第三項業務，即是繼保險及鐵路後最大的業務。

Edward Jones分析師James Shanahan指，毫無疑問，這是巴郡在過去十年中所做的最強勁的投資之一。

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責任編輯︰梁浩碩