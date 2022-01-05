【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格再增持阿里巴巴　單季增持近一倍、港股高開倒跌2%

▲ 【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格再增持阿里巴巴 按季增持近一倍

阿里巴巴 （09988） 再獲「股神」巴菲特拍檔、巴郡副董事長芒格（Charlie Munger）增持。根據監管文件顯示，芒格旗下報業機構Daily Journal於2021年底持有60.2萬股阿里巴巴美股（美﹕BABA），相對9月底時的持有約30.2萬股，按季增加近一倍。阿里巴巴股價今早高開1.8%，開市報119元，惟中資科網股弱勢，阿里巴巴最終收2.1%，報114.5元，成交35.7億元。

阿里巴巴美股（美：BABA）昨收跌0.68%報119.56美元，盤前跌1.3%。

Daily Journal Corp其他如美銀（美：BAC）、富國銀行（美：WFC）的持股則保持不變。

芒格旗下Daily Journal Corp於2021年第一季建倉阿里巴巴美股，截至去年第一季底持有阿里巴巴的股數為16.5萬股，去年第三季再增持近13.7萬股阿里巴巴ADS至30.2萬股。

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責任編輯︰梁浩碩