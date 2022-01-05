  • 19°C
香港時間 : 2022105日 (三) 07:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財經早點1分鐘】騰訊再減持網股 中概股恐慌急瀉 騰訊減持Sea股權 套現支持社會責任項目

股市 07:00 2022/01/05

分享：

騰訊 （00700） 減持Sea Limited，再引市場恐慌，外資爭相在內地互聯網大佬沽貨前，再急沽中概股，反映中概股走勢的納指金龍中國指數急瀉百分之4 。

Sea Limited跌11%； 富途證券及拼多多亦跌11%；陸金所跌13%；京東系的物流商達達亦跌13%；騰訊音樂及愛奇藝跌超過百分之5 。

不過，藍籌股ADR相對靠穩，僅美團 （03690） ADR低港收市價百分之4；滙豐 （00005） ADR就大升，高港收市價1.8元，撲50元關。恒指夜期跌53點。

騰訊減持Sea股權 套現支持社會責任項目

騰訊公布，計劃減持Sea Limited的1449萬股A類股份，持股減少至不足百分之19， 騰訊最多可套現240億港元。

Sea一向被市場稱為「東南亞小騰訊」，主要營運電商Shopee及遊戲公司Garena等。近年在全球業務顯著增長及擴張，騰訊認為，減持可釋放於Sea投資的部分價值，亦為騰訊提供資源，以支持其他投資及社會責任項目。


Part 3：美股市況：

簽：道指升214點 Tesla跌4%

Script：

美股方面，
高盛及開拓重工急升帶動
道指力保214點升勢
不過，
美國10年期債息繼續升
納指跌百分之1.3
熱炒股Tesla跌百分之4
蘋果跌百分之1

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】Tesla急漲14%納指升1.2% 蘋果市值歷史性升越3萬億美元
2022/01/04
【ET財經早點1分鐘】Tesla急漲14%納指升1.2% 蘋果市值歷史性升越3萬億美元
【ET財經早點1分鐘】阿里美股回吐 港股料低開 內地削新能源車補貼3成
2022/01/03
【ET財經早點1分鐘】阿里美股回吐 港股料低開 內地削新能源車補貼3成
【ET財經早點1分鐘】中概股大冚倉阿里美股搶高1成 美股標指年內維持漲27%領先
2021/12/31
【ET財經早點1分鐘】中概股大冚倉阿里美股搶高1成 美股標指年內維持漲27%領先
【ET財經早點1分鐘】道指6連升 港股今日期指結算
2021/12/30
【ET財經早點1分鐘】道指6連升 港股今日期指結算
【ET財經早點1分鐘】道指5連升 藥廠回吐航空股造好 小米研發倍增至千億
2021/12/29
【ET財經早點1分鐘】道指5連升 藥廠回吐航空股造好 小米研發倍增至千億
股票 美國 恒生中國企業指數 陸金所 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 騰訊 中國 藍籌股 A股

上一篇文章

【ET開市直擊】騰訊再減持綱股累中概股急瀉 美團、快手要快走？（歡迎到本節目留言區即時交流）

下一篇文章

【開市9點半】騰訊減持Sea套現240億　稱支持其他投資及社會責任項目
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款