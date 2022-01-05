【ET財經早點1分鐘】騰訊再減持網股 中概股恐慌急瀉 騰訊減持Sea股權 套現支持社會責任項目

騰訊 （00700） 減持Sea Limited，再引市場恐慌，外資爭相在內地互聯網大佬沽貨前，再急沽中概股，反映中概股走勢的納指金龍中國指數急瀉百分之4 。

Sea Limited跌11%； 富途證券及拼多多亦跌11%；陸金所跌13%；京東系的物流商達達亦跌13%；騰訊音樂及愛奇藝跌超過百分之5 。

不過，藍籌股ADR相對靠穩，僅美團 （03690） ADR低港收市價百分之4；滙豐 （00005） ADR就大升，高港收市價1.8元，撲50元關。恒指夜期跌53點。

騰訊減持Sea股權 套現支持社會責任項目

騰訊公布，計劃減持Sea Limited的1449萬股A類股份，持股減少至不足百分之19， 騰訊最多可套現240億港元。

Sea一向被市場稱為「東南亞小騰訊」，主要營運電商Shopee及遊戲公司Garena等。近年在全球業務顯著增長及擴張，騰訊認為，減持可釋放於Sea投資的部分價值，亦為騰訊提供資源，以支持其他投資及社會責任項目。



Part 3：美股市況：

簽：道指升214點 Tesla跌4%

Script：

美股方面，

高盛及開拓重工急升帶動

道指力保214點升勢

不過，

美國10年期債息繼續升

納指跌百分之1.3

熱炒股Tesla跌百分之4

蘋果跌百分之1