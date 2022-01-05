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【ET開市直擊】騰訊再減持網股累中概股急瀉 美團、快手要快走？（附time code）

股市 09:00 2022/01/05

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騰訊 （00700） 大手減持京東 （09618） 用作派息後，再減持互聯網股票，今次對象是東南亞電商巨頭Sea（美：SE），引發中概股外圍股價急瀉，在港上市的美團 （03690） 及快手 （01024） 等，會否當災？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰今早9時於《ET開市直擊》為你拆解。

Time code
00：17 - 港股今日焦點速覽
01：05 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：14 - 亞太股市早段市況速報
03：12 - 環球股市「派對」尚未結束　Omicron疫情暫未太影響股市表現
04：33 - 美國物價指數下跌預期通脹回落　或影響加息步伐
05：58 - 港股上日市況速覽+北水盤路
06：41 - 騰訊 （00700） 減持網股SEA消息速報 
07：32 - 解讀騰訊再減持股份 是否利好股價見仁見智
09：56 - 留意騰訊減持套現有多少會放於內地共富基金、社會投資
10：50 - 騰訊進一步沽貨機會大  下一隻沽甚麼？美團 （03690） 逃不掉？
13：44 - 騰訊如再沽貨 持股比重高的股份機會大
14：57 - 騰訊 （00700） 向下　減持交易如何影響恒指走勢？
15：38 - 北水回歸首日淨沾出　留意北水早前追捧板塊回吐 
16：27 - 恒指短期未有明顯上升突破　下望支持位在哪？
17：00 - 動力煤期貨抽高不利電力股？電力股急吐是技術回調
19：53 - 持有電力股要趁回調減磅？
21：01 - 十年期債息升金融股造好　今年首季銀行股必有？
22：30 - 加息短綫對匯豐 （00005） 利好作用不大
23：30 - 本地銀行股可否跟升　視乎本港利率、樓市表現
23：55 - 港股開市前市況速報
24：37 - ET個股推介 - 中電信 （00728）

立即登入：https：//video.hket.com/video/3147456/

**重溫上日《ET開市直擊》馮宏遠預測首季美股、港股走勢 **【按此−附time code】

欄名 : ET開市直擊

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