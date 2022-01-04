【騰訊700】騰訊減持Sea逾2%股權 料套現約240億元

內地科網巨頭騰訊(00700)繼較早前大手減持京東集團(09618)用於派息後，再度大手出售股權投資。集團宣布，計劃減持有「東南亞騰訊」之稱，在美國上市的新加坡電商企業Sea （美：SE）的14,492,751股A類股份。預料交易後，騰訊於Sea的股權從21.3%減少至18.7%。連同建議之股份投票權變動，騰訊於Sea所持有的投票權預計將減少至10%以下。騰訊亦表示擬長期維持其於Sea的絕大部分股權，並將持續保持與Sea的現有業務合作關係。騰訊將受限於禁售期，在未來六個月內不可進一步出售Sea的股份。

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市傳騰訊或以每股208至212美元水平減持Sea，較後者周一（3日）收市價223.31美元折讓5%至7%。以此計算，騰訊有望套現最多近31億美元，即約240億元。

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騰訊形容，Sea全球業務近年顯著增長及擴張，是次股份減持可釋放騰訊於Sea投資的部分價值。是次交易亦為騰訊提供資源以支持其他投資及社會責任項目，同時騰訊仍然持有其於Sea的絕大部分股權，可繼續受益於該公司的未來增長。

倘股份投票權變動議案於Sea即將舉行的股東大會上獲批准，騰訊會將其持有的超級投票權B類股份轉換為A類股份，並將隨之而終止其與Sea 創始人，董事會主席兼集團首席執行官李小冬訂立的表決權委託協議。

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