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【內房危機】中梁控股推遲派發原訂1月中期息　「中國房地產面臨持續不確定性」

股市 23:02 2022/01/04

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【內房危機】中梁控股推遲派發原訂1月中期息　「中國房地產面臨持續不確定性」

內房股壞消息不斷，房企各出其謀撲水，中梁控股 （02772） 宣布，鑑於中國房地產面臨的持續不確定性，相信現在盡力保留現金維持流動性去應對目前的市場困境引致的不明朗局面，是謹慎、保守與負責任的做法，決定推遲2021財年每股0.1840元的中期息的預期派付日期，由1月25日更改為8月31日或前後。

中梁控股稱，原本中期息將付予於1月13日名列股東名冊的股東，推遲後，中期息預期派付予於8月19日股東名冊上的股東。

時代中國上月銷售額跌46%　一文看清2021年內房銷售數據（不斷更新），看【下一頁】

地嚴限內房槓杆，中梁控股提到，內地持續對房地產行業執行從緊的措施，及維持「房住不炒」與「嚴控房地產金融槓杆」的政策基調；由於疊加的融資限制，房企境內的融資受到緊縮。從緊的住房按揭放款及房價的不明朗因素亦影響住房銷售的需求；加上自去年以來，多家中國房企出現財務困難及債務違約，在過去為行業提供主要融資的境外債券市場出現動盪和重大的市場失衡。

中梁控股稱，已經採取果斷的措施去應對近期的行業困境，包括加快銷售與回款，節省開支、減少買地並保有現金。管理層對主動管理負債與去槓杆已展示信心與承諾。自2021年7月起，集團主要以自有資金已歸還或回購合共超過8億美元本金的境外債券或貸款，同時確保足夠的流動性作業務營運。

相關文章：

【內房危機】佳兆業據報拖欠兩筆上周到期債券利息　涉1.54億美元

【互聯互通】深交所調整港股通名單　調出內房股新力、調入醫藥股凱萊英

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

港股 中梁控股（02772）

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