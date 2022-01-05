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【著數優惠】螞蟻銀行為中小企老闆推「東主貸」循環貸款 首創「先息後本」 先付息再還本金減輕負擔

理財智慧 09:38 2022/01/05

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疫情持續達2年，不少商戶生計受影響，面臨資金周轉問題，螞蟻集團旗下的虛擬銀行螞蟻銀行（香港）宣佈，推出專門為中小企老闆度身訂造的「東主貸」貸款計劃，是全港首間為中小企老闆提供無抵押個人循環貸款服務的虛擬銀行。同時更首創「先息後本」個人循環貸款的彈性還款機制，三個月還款期首2個月只需要支付利息，緩解每月還款壓力，幫助中小企老闆解決資金週轉問題。

「東主貸」根據中小商戶需要，提供四大特色，先是「先息後本」，先付利息再還本金。以3個月還款期為例，首2個月客戶只需支付利息，本金於第三個月清還。若客戶提前還款，則可減少支付的利息金額。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白


此外，客戶可開立螞蟻銀行港元儲蓄賬戶後，只需要透過螞蟻銀行（香港）應用程式提供本地商業登記號碼信息及近3個月銀行月結單，經核實後即可獲批核，屆時可隨時在獲批信貸額內提取金額使用，即時到賬，借款按日計息，不借不收息。同時，還款週期為三個月，客戶可根據自身情況提前還款，只需按日支付利息，無額外費用。而且客戶可在已批核信貸額內多次提取貸款，額度無限次循環使用。

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【樓市熱話】 月入4.5萬擁200萬首期 港男目標九龍區550萬內 樓齡20年有選擇嗎？，詳見【下一頁

 
「東主貸」提供高達30萬港元貸款金額，以備中小企老闆們的不時之需。為慶祝「東主貸」推出，即日起至2022年2月14日期間成功申請螞蟻銀行（香港）東主貸並使用額度之客戶，即可享受第一個月利息回贈高達港幣888元。 

【樓市熱話】跟70歲母同住公屋 單身港男想抽居屋 惟月入23K擔心供樓冇晒生活，詳見【下一頁


螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛表示：「螞蟻銀行（香港）一直希望利用本身在科技與創新領域的優勢，為本港市民提供一個嶄新金融服務選擇，同時亦著力服務本港中小企業。『東主貸』的推出是繼『存款寶』後，螞蟻銀行（香港）在促進本港普惠金融發展的又一里程碑，目前率先惠及個人商戶。下一步將會與不同平台合作，助力其商戶，達至三贏。

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同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

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記者：陳詠妍

螞蟻銀行 金融服務 虛擬銀行 服務 著數優惠

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