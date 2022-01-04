  • 19°C
香港時間 : 2022104日 (二) 22:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】配合政府疫苗強制令　美星巴克更新員工檢測要求

商業 21:19 2022/01/04

分享：

美國企業將面對疫苗強制令，美國星巴克已表示準備跟從新政策。（法新社圖片）

Omicron變種病毒於美國本土新增病例暴升，去年底拜登簽署行政命令，收緊企業未注射疫苗員工的檢測措施，雖然該行政命令因上訴暫緩，但美國星巴克已表示準備跟從新政策。

【本地經濟】Omicron疫情未明朗　港大研究：港GDP首季增長放緩至3.2%　

Omicron變種病毒感染人數持續上升，截至當地１月３日為止，單日新增病例超過１００萬宗，不少大企業已經急切調整員工的上班安排。另一方面，去年11月拜登簽署行政命令，透過職業安全與健康管理局（OSHA），要求員工達100人或以上的私人企業須在2022年1月4日前，職員需完成新冠疫苗接種，否則需要每周檢測並強制戴口罩等，其後在不同州份引起法律訴訟，並獲暫緩實施，預定１月７日再於美國最高法院開庭審理。

美國政府、私人企業和員工對強制令有分歧，但美國星巴克近日表示已更新員工守則，隨時準備配合新措施落實，包括：１月１０日起要求員工披露疫苗接種情況、２月９日前未完全接種者須在下次輪更前７日提出陰性病毒檢測結果，其後每周一次，而且必須為認可檢測，不接受在家測試。

【Omicron變種】美國新年後單日感染破百萬　美企急推在家工作

【大灣區】第4季渣打大灣區營商景氣指數公布　企業對營商前景信心轉弱

若美國星巴克員工出現擬似感染徵狀並須隔離５天觀察，按美國疾病控制與預防中心最新指引，只要提出陰性檢測結果及徵狀改善，即可提早復工，員工可在第二季度內獲得最多兩次的5天自我隔離補償。美國星巴克表示，將會視當地疫情調整公司措施。

責任編輯：王浩賢

相關文章

【Omicron變種】美國新年後單日感染破百萬　美企急推在家工作
今日
【Omicron變種】美國新年後單日感染破百萬　美企急推在家工作
【美國疫情】恐再被Omicron打殘？　美國連鎖健身室：入會人數未受影響
今日
【美國疫情】恐再被Omicron打殘？　美國連鎖健身室：入會人數未受影響
【本地經濟】Omicron疫情未明朗　港大研究：港GDP首季增長放緩至3.2%　
今日
【本地經濟】Omicron疫情未明朗　港大研究：港GDP首季增長放緩至3.2%　

你可能感興趣

【Omicron變種】美國新年後單日感染破百萬　美企急推在家工作
今日 16:23
【Omicron變種】美國新年後單日感染破百萬　美企急推在家工作
【美國疫情】恐再被Omicron打殘？　美國連鎖健身室：入會人數未受影響
今日 17:45
【美國疫情】恐再被Omicron打殘？　美國連鎖健身室：入會人數未受影響
【本地經濟】Omicron疫情未明朗　港大研究：港GDP首季增長放緩至3.2%　
今日 19:12
【本地經濟】Omicron疫情未明朗　港大研究：港GDP首季增長放緩至3.2%　
疫情 星巴克 美國

下一篇文章

【大灣區】第4季渣打大灣區營商景氣指數公布　企業對營商前景信心轉弱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港迪士尼】小狐狸「玲娜貝兒」將於秋天登香港迪士尼　上海開售曾引6千人冒1℃天氣排隊
【香港迪士尼】小狐狸「玲娜貝兒」將於秋天登香港迪士尼　上海開售曾引6千人冒1℃天氣排隊
【蘋果】蘋果推出AirPods Pro虎年特別版　最快1月5號到貨！
【蘋果】蘋果推出AirPods Pro虎年特別版　最快1月5號到貨！
【2021手機出貨量】2021年全球智能手機出貨13.2億部　三星蘋果小米排前3
【2021手機出貨量】2021年全球智能手機出貨13.2億部　三星蘋果小米排前3
【寵物移民】高峰期1日40隻寵物出境　Pet Holidays：今年有約1成人為回流客
【寵物移民】高峰期1日40隻寵物出境　Pet Holidays：今年有約1成人為回流客
【經濟動向】國內經濟復甦緩慢　專家：可效仿港府派消費券
【經濟動向】國內經濟復甦緩慢　專家：可效仿港府派消費券
【航空業】Omicron引致人力短缺問題　美聯航大加機師3倍人工
【航空業】Omicron引致人力短缺問題　美聯航大加機師3倍人工
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款