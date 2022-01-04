【美國疫情】配合政府疫苗強制令　美星巴克更新員工檢測要求

▲ 美國企業將面對疫苗強制令，美國星巴克已表示準備跟從新政策。（法新社圖片）

Omicron變種病毒於美國本土新增病例暴升，去年底拜登簽署行政命令，收緊企業未注射疫苗員工的檢測措施，雖然該行政命令因上訴暫緩，但美國星巴克已表示準備跟從新政策。

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Omicron變種病毒感染人數持續上升，截至當地１月３日為止，單日新增病例超過１００萬宗，不少大企業已經急切調整員工的上班安排。另一方面，去年11月拜登簽署行政命令，透過職業安全與健康管理局（OSHA），要求員工達100人或以上的私人企業須在2022年1月4日前，職員需完成新冠疫苗接種，否則需要每周檢測並強制戴口罩等，其後在不同州份引起法律訴訟，並獲暫緩實施，預定１月７日再於美國最高法院開庭審理。

美國政府、私人企業和員工對強制令有分歧，但美國星巴克近日表示已更新員工守則，隨時準備配合新措施落實，包括：１月１０日起要求員工披露疫苗接種情況、２月９日前未完全接種者須在下次輪更前７日提出陰性病毒檢測結果，其後每周一次，而且必須為認可檢測，不接受在家測試。

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若美國星巴克員工出現擬似感染徵狀並須隔離５天觀察，按美國疾病控制與預防中心最新指引，只要提出陰性檢測結果及徵狀改善，即可提早復工，員工可在第二季度內獲得最多兩次的5天自我隔離補償。美國星巴克表示，將會視當地疫情調整公司措施。

責任編輯：王浩賢