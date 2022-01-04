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【NFT】藝術家推NFT名牌手袋 即遭法國品牌愛馬仕告侵權

理財智慧 18:30 2022/01/04

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美國NFT藝術家羅斯柴爾德（Mason Rothschild），早前以愛馬仕（Hermès） Birkin為原型，打造出限量100件「MetaBirkin」的NFT作品，更成為上月於邁阿密巴塞爾藝術展上發佈的項目。

「MetaBirkin」以鮮豔的人造皮草、圖樣，呈現出獨特的非官方款式，價格從0.1ETH一路飆升至等同40,000英鎊價值的加密貨幣，甚至超過真實款式水平。

但其實「MetaBirkin」未有得到Hermès的官方認可，有關方面已發信要求Mason Rothschild停止創作，更需移除所有Birkin作品，指其行為是侵犯Hermès的商標和智慧財產權，目前「MetaBirkin」項目已正式刪除。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

近年各個高級時尚品牌如Gucci、Burberry、Louis Vuitton 等，都積極開發虛擬市場，紛紛推出 NFT商品。NFT是將數位作品印上獨一無二的代碼，令數位作品產生收藏價值。當收藏家購買作品時，會連同代碼一起買下，因此，即使收藏家擁有同樣的影片、圖片、音樂等產物時，也會因為代碼不同，讓它們在識別上成為不同的作品，增強獨特性，同時令交易價值大增。

    點擊圖片放大
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同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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責任編輯：龍紀瑩

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