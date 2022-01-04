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【騰訊700】騰訊減持Sea股權套現250億　投票權減至10%以下

股市 20:29 2022/01/04

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【騰訊700】騰訊減持Sea股權套現250億　投票權減至10%以下

騰訊 （00700） 再減持互聯網持股。騰訊今日公布正進行一項交易，以減持Sea Limited（美：SE）的1449萬股A類股份，按昨日Sea收市價223.31美元計，共可套現逾32億美元（折合超過250億港元）；並使騰訊於Sea的股權從21.3%減少至18.7%。連同建議之股份投票權變動，騰訊於Sea所持有的投票權預計將減少至10%以下。

騰訊早前實物分派京東作股息【下一頁】

騰訊擬長期維持其於Sea的絕大部分股權，並將持續保持與Sea的現有業務合作關係。騰訊將受限於禁售期，在未來六個月內不可進一步出售Sea的股份。 

Sea全球業務近年顯著增長及擴張，騰訊表示，是次股份減持可釋放於Sea投資的部分價值；亦為騰訊提供資源以支持其他投資及社會責任項目，同時騰訊仍然持有其於Sea的絕大部分股權，可繼續受益於該公司的未來增長。

倘股份投票權變動議案於Sea即將舉行的股東大會上獲批准，騰訊會將其持有的超級投票權B類股份轉換為A類股份，並將隨之而終止其與Sea Limited創始人，董事會主席兼集團首席執行官Forrest Li訂立的表決權委託協議。

截至晚上8時24分，Sea最新盤前跌近7%，報208.33美元。

相關文章：【騰訊派京東】一文睇清騰訊20大上市公司股權投資　京東以外那隻股份價值最高？ 騰訊股東可獲分幾多錢？（附表）

編輯：區嘉俊

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港股 騰訊控股（00700） 騰訊 減持 Sea Limited（美：SE）

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