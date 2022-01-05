【騰訊股價】騰訊減持東南亞科企SEA套現240億　投票權大削至10%以下、騰訊午後跌4%

▲ 【騰訊700】騰訊減持Sea股權套現240億 投票權減至10%以下 Sea 現跌9%

騰訊 （00700） 繼大額分派京東 （09618） 股份後，不足兩周再次減磅上市投資。騰訊周二（4日）公布，計劃減持Sea Limited（美：SE）1449萬股A類股份，據報擬以每股208至212美元減持Sea，較Sea周一收市價223.31美元，折讓5.1%至6.9%，預計騰訊可套現最多30.7億美元（約240億港元），騰訊的Sea持股佔比由21.3%減少至18.7%，今次交易由高盛、美銀及摩根士丹利安排。

Sea最終收跌11.4%，報197.84美元。騰訊今早低開1.7%，其後跌幅擴大，最新跌4%，暫報433.2元，成交逾80億元。

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騰訊表示，擬長期維持其於Sea的絕大部分股權，並將持續保持與Sea的現有業務合作關係。

此外Sea宣布將於2月14日舉行股東會，建議將B股投票權由3票增至15票，倘議案獲批，騰訊承諾會將手持超級投票權的1.02億B股悉數轉換為A股，預計日後騰訊在Sea的投票權將由三成半減少至一成以下，而騰訊隨之而解除與Sea主席李小冬訂立的表決權委託協議。

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Sea 一向被市場稱為「東南亞小騰訊」，公司主要營運電商Shopee及遊戲公司Garena等，近年在全球業務顯著增長及擴張，騰訊表示，是次股份減持可釋放於Sea投資的部分價值；亦為騰訊提供資源以支持其他投資及社會責任項目，同時騰訊仍然持有其於Sea的絕大部分股權，可繼續受益於該公司的未來增長。

綜合彭博數據及披露文件，Sea原為騰訊第2大股權投資，減持前，騰訊持有Sea的1631萬A股及1.02億B股，合共1.19億股，以Sea 周一收市價223.31美元計，持股市值約266億美元（約2,072億港元），現時騰訊最大投資項目為美團 （03690） ，持股超過10億股，貨值超過2,370億港元。

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