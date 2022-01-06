【理財智慧】一文學識4%法則 為退休做好準備

提早退休或達成財務自由是不少上班族的夢想，所以市面上也有不少的投資專家或KOL分享財務自由的方法，例如一些具儲蓄成份的保險產品、收息的基金或債券、房地產投資等，都是希望在低風險的情況下獲取被動收入，以達成退休的目標。本文將會簡介「4%法則」，主要是及早準備自己的退休安排和計算每月的支出，令讀者早日達成財務自由的目標。

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退休計劃

根據美國「體育晝報」調查發現，有六成的NBA球員在退休後的五年內會破產。例如前明星球員Antoine Walker，他在整個職業生涯賺了超過三千萬美元，最終在退役五年後宣佈破產，主要原因是沒有作好合適的理財規劃。因此，作為精明的投資者需要有一個周詳的退休計劃，因為退休後收入減少的情況下、但支出不變的情況下，變成每月入不敷支，最終坐食山崩。所以應該及早準備退休計劃，在收入許可的情況下及早儲蓄和投資，等日後有更充裕的資本過理想的退休生活。

通貨膨脹

在20年前，亞洲電視的《百萬富翁》風靡一時，當年的一百萬已經是巨額獎金，吸引不少人報名參加。但同樣的遊戲放在今天，一百萬的購買力已經大不如前，這個就是通貨膨脹，同樣的金額但購買力下跌。根據政府的資料顥示，香港的平均通脹為每年3.03%，即今年的100元在下年只值97元左右，因此唯有增值財富才可以抗通脹。

4%法則

4%法則（Four Percent Rule）的理論是極簡單，是用來計劃退休時的投資姐合計劃。首先要計算在退休後的每月支出，再計算需要的退休本金，因為4%法則是指每年從退休金提取4%作為生活費用。

例如投資者每月需要20,000作為生活費，需要存多少錢才足夠呢? 20,000X 12= 240,000 240,000/0.04 = 6,000,000

因此，如果按以上計算的話，投資者需要以600萬作為儲蓄的目標，正如馬拉松比賽一樣，需要在不同時段發力，因此應該在收入較穩定的時候，每月慢慢累積、積少成多，最終達成財務自由。當投資者到達退休年齡的時候，找一些年回報超過4%的投資產品，再從當中提取4%作為年支出及生活費，以致退休的資本可以繼續滾存，也不會令資本歸零。

先存錢再享樂

根據CNBC的報導指出，有一名IT從業人員Chris Reining利用4%法則及早準備退休計劃，最終在40歲前開始了退休生活。他首先計算每年約花費3-4萬美元，因此根據4%理論，他的儲蓄目標是100萬美元。為了達成財務自由的目標，他將每月一半的收入存在儲蓄和投資上，最終他在35歲時賺到100萬，並在37歲那年開始退休生活。

可選擇的投資產品

市面上也有不少投資專家分享了年回報超過4%的投資方法，例如購買藍籌收息股票、保險的儲蓄計劃、高息基金等。例如前兩年「爆煲」的LOOP LOOP LOOP大法，便是透過購買匯豐控股帶來被動收入，當然每項的投資產品也有風險和回報，而每人可以承受的風險也有不同，因此如果有任何退休計劃的需要，可以向持牌的中介人或經紀了解更多。

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責任編輯：陳佳恩