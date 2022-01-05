【NFT安全風險】「馬騮NFT」項目損失逾一千萬元　專家：預覽超連結防入侵

▲ 早前有黑客駭入《Monkey Kingdom》Dicord群組的管理員帳號，得手價值逾千萬港元的SOL幣，專家教路以下幾招提防NFT安全風險。

近期就連男團Mirror成員Ian陳卓賢也入手的《Monkey Kingdom》NFT項目，成為亞洲大熱，惟不少黑客已開始瞄準有關平台用戶發動攻擊，詐騙頻傳。其中《Monkey Kingdom》在上年底發售以女版孫悟空為題的NFT項目，新系列「Baepes」時，就有黑客駭入Dicord群組的管理員帳號，並發布了一個釣魚鏈接。當NFT項目交易確認後，大量用戶的加密貨幣錢包遭入侵，據官方說明，黑客一共得手近7,056枚Solana（SOL）幣，即估計損失接近130萬美元（約1,013萬港元）。

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雖然官方隨後提醒用戶，曾經授權加密貨幣錢包權限的用戶，盡快取消授權並將所有加密貨幣從錢包移走，免遭損失。另有在Twitter上公布補償申請表格。但未來用戶又可以小心提防這些NFT安全風險？

本地電郵網絡安全公司Green Radar安全業務策略執行副總裁林德齡表示，在網絡釣魚詐騙案中，其中一個最常見的手法是誘騙用戶點擊超連結登錄虛假網站。她以今次Monkey Kingdom的個案為例，指出：

在交易過程中太匆忙及緊張，用戶沒有重複核對網站的真偽，也可能是導致今次損失的原因。

沒有重複核對網站真偽 將導致損失

事實上，黑客事為求達目的，多以掩人耳目的手法行騙，加上假網站已普遍利用SSL證書和reCAPTCHA，讓人誤信以為它是一個正當的網站，所以林指出，用戶必須要謹慎識別。

要提防黑客所發布的釣魚網站，她認為用戶可以：

先將滑鼠游標於超連結之上以預覽該超連結真正連去甚麼網站

亦可以利用網絡搜尋器，搜尋該可疑超連結的網域，若果無任何搜尋結果，那相關網域是惡意網站的機會便十分高，最好不要登錄

安裝全方位電郵防護系統

透過電郵進入網站時要先確認登入的網站或電子郵件的真偽，不要白白將自己的帳戶及資料送到黑客手上

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網絡釣魚風險水平高 藉假網站欺騙

根據Green Radar本地安全監控中心 （SOC） 的數據顯示，網絡釣魚為最常見的攻擊手法，當中釣魚電郵在去年第三季的風險級別水平為「高」。網絡釣魚通常用於竊取用戶數據，包括登入憑據和信用卡號碼。當黑客偽裝成值得信任，發布假的網站，欺騙用戶打開鏈接、電子郵件、或即時訊息時，便從中盜去用戶的各種帳戶、銀行帳戶或信用卡資料。這一次便入侵了參加者的加密錢包，盜取貨幣。

責任編輯：張寶燕