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【新股IPO】電池製造商中創新航擬來港上市 集資10億美元

股樓投資 19:51 2022/01/04

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消息人士指，中創新航科技計劃來港上市，預計集資約10億美元，華泰國際負責其上市事宜。根據公司官網資料顯示，中創新航為內地新能源科技企業，主要從事鋰離子動力電池、電池管理系統、儲能電池及相關集成產品和鋰電池材料的研製、生產、銷售和市場應用開發，十四五期間規劃產能超過500GWh。

延伸閱讀：【2022年部署】2022年 值得留意的10大港股

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同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

中創新航成立於2007年，產品先後通過IATF16949等認證，獲得CE、UL、TUV、RoHS等國際認證。目前，中創新航已設立常州、洛陽、廈門、成都、武漢、合肥六大產業基地；同時設立專業的獨立研發機構中創新航研究院，致力動力電池關鍵技術的研發與應用。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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記者：張以正

IPO 港股

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