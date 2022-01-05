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【ESG講呢啲】企業ESG做成點？ESG專家陳凱速評

Hot Talk 13:30 2022/01/05

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大勢所趨，加上港交所對上市公司的ESG（環境、社會及管治）披露要求，企業近年積極推動ESG工作，當中成效如何？今集《ESG講呢啲》由安永（EY）大中華區首席執行官兼ESG管理委員會主席陳凱評價本港企業的ESG表現。陳凱指，企業由對ESG的認知、意識，以致實踐均見提升。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3147577
***
逢星期三下午1時30分，《ESG 講呢啲 》為你深入淺出講解ESG對你有幾重要。
***

「你提到現在是不是會比以前做得好呢？肯定，這個我覺得是一個普遍現象。」陳凱指，第一，在認知及意識上，普遍企業都比起5年前提高了很多；他認為現時ESG的概念愈來愈普及，無論是港交所的披露要求，投資機構、政府的宣傳，都更廣泛地宣傳了ESG的概念，令企業的意識提高。

陳又指，第二方面，企業間產生了同業比較（Peer Pressure），連帶一些監管要求，亦成為企業發展ESG工作的助推力，加上企業認知度高了，實踐ESG的方法、手段，亦會比以前更加提高。因此企業從披露ESG相關的KPI（關鍵績效指標），以致他披露的內容，都比以前豐富了很多。

金融業vs重排工業ESG工作有何分別？

安永為超過500間企業提供ESG策略制定及顧問服務，不同行業的ESG工作焦點都有所不同。「譬如以前金融機構有很多實體分支機構，而這些實體分支機構，其實與節能減排是走著相反方向。」陳凱指，但凡有實體場所時，用電、用水、人力等各方面，都會造成ESG方面的壓力，因此會建議儘量減少實體機構，更多轉向用網上或網上服務。

安永亦為電力、鋼鐵、石化、化工、有色、建材、造紙、航空等重排企業提供ESG顧問建議，「譬如一些機器可能會耗能，對於碳排放、生產力而言，不是最有效率的，這個我們亦會利用到一些大數據以及人工智能（AI）的手段，收集一些碳排放的相關數據，以作改善令其效率提升，碳排放可以有減省。」

*重溫上集 - EP.9 ESG令更多基層受惠？社福機構企業伙伴急增兩成！【文章按此】

金融業、房地產業ESG披露相對詳盡　ESG未來料納入審計標準

陳凱指，以一些大家公認的標準，如披露的詳細度或披露裡所涉及的KPI（關鍵績效指標）評價，監管嚴格的行業表現相對較好，「金融業、房地產業本來的監管要求較嚴格，所以他們披露會是比較詳盡。」不過陳凱就認為，應該按不同行業有特定標準。

陳凱亦指，ESG未來將納入國際審計標準。「我想從會計行業，現在國際會計準則理事會已在商量是否應該有一套會計的標準，衡量我們提及的ESG，尤其是碳排放、可持續性。」至於香港方面，現時對上市公司的ESG披露要求，未有納入審計範圍，尤其一些會計的處理，主因是未有一套統一標準，不過相信標準很快會制定，「據他所知其實已進行中，很快會有這方面的會計標準出來。」

*同場加映

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欄名 : ESG講呢啲

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