【消費熱話】星巴克推出醇香抺茶主題飲品及輕食 虎年系列商品亦會同步登場

步入2022年，星巴克特意挑選兩款備受顧客愛戴的經典滋味 ― 醇香抺茶及煙燻奶油糖，製作四款窩心咖啡茶飲。

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醇香鮮奶抺茶主打東瀛風味，採用源自日本的無添加糖醇香抺茶粉，並以香濃抺茶結合幼滑鮮奶創造新滋味。而特濃咖啡醇香鮮奶抺茶則配上漸層效果，為大家帶來精緻、細滑、載有純正抹茶風味的星巴克時光。另一方面，煙燻奶油糖鮮奶咖啡在特濃咖啡中巧妙融入煙燻奶油糖，讓顧客在冬日中都能感到甜蜜暖意。

同時為了送牛迎虎，星巴克亦率先推出新春虎年系列商品、星巴克精選甜點禮盒和2022新春現金禮券套裝。今年的新春虎年系列商品包括20多款特式杯具及喜慶飾品，其中包括兩款正紅色的生肖杯具，是星巴克每年度均推出的十二生肖收藏品系列。商品除了於分店有售，顧客更可於網上選購電子版2022新春現金禮券套裝。另一方面，星巴克亦早為情人節作好準備，最新的法式浪漫系列商品亦搶先登陸各分店，以藍白紅色調、心型圖案及簡約線條描繪法國巴黎的浪漫景象，讓各位向摯愛表達甜蜜心

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全新飲品、系列商品及星巴克精選甜點禮盒及2022新春現金禮券套裝將於2022年1月4日登陸全線香港及澳門星巴克分店，輕食方面亦同日於香港分店推出。而電子版禮券套裝將於2022年1月7日起發售 ，每套售價為300元。

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記者：鄭日棱