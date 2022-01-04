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【香港樓市】摩通料今年樓價升5%至10%但最看好寫字樓前景　薦五大首選股（附目標價及評級）

19:34 2022/01/04

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【香港樓市】摩通料今年樓價升5%至10%但最看好寫字樓前景　薦五大首選股

本港樓市近月表現呆滯，摩根大通認為，雖然預期今年住宅樓價升5%至10%，物業發展業務的估值倍數只有單位數，而且環球低息環璄下，融資成本偏低，故擁有一個強勁的資產負債表不再重要，反而有一個高估值倍數的商業資產更為重要，因此予長實 （01113） 、信置 （00083） 、嘉里建設 （00683） 及新鴻基地產 （00016） 「增持」評級，並下調恒地 （00012） 及新世界 （00017） 至「減持」。

花旗：樓價今年跌7%至10%（附目標價及評級）【下一頁】

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摩通稱，長遠住宅發展業務正在收縮，因公營房屋供應增加，同時發展商正致力尋找可令公司「增值」的業務，同時隨中港商務活動回復正常化的可見度上升，子行業中最看好今年寫字樓前景，其次為住宅，最後為零售。

「中港商務通關可期下，將會使內地企業出現額外的租賃需求，預期寫字樓需求復甦，會擴散至中環以外的非核心地區，如港島東。」

花旗料港最快年中可大規模通關　若通關不建議再派消費券【下一頁】

摩通指，中環及中環以外地區的寫字樓租金今年料分別升5%及0%，而租賃活動改善，將利好寫字樓收租股，包括香港置地及太古地產 （01972）

零售方面，摩通稱，基本情況預期今年零售銷售升9%，最樂觀可升18%，但優質零售收租股仍缺乏加租的能力。

摩通的五大首選本港地產股為香港置地、太古地產、長實、新地及領展 （00823） ，預期本港地產股今年中位數回報18%，對於今年難以跑贏大市的個股，一律給予「減持」評級。

相關文章：【2022展望】星展：明年香港樓價漲3%　若中港恢復通關勢再推升樓市需求

相關文章：【香港樓市】金管局建議二手住宅買賣不經律師樓過數　改用本票及CHATS系統

港股 大行報告 傳統經濟股 長實集團（01113） 新世界發展（00017） 樓價 花旗銀行 目標價 太古地產（01972） 嘉里建設（00683）

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