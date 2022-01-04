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【長和併購】長和與Ooredoo完成合併總值60億美元的印尼電訊業務　新公司將在印尼推出5G業務

股市 19:10 2022/01/04

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【長和系】長和與Ooredoo完成合併印尼電訊業務　新公司成當地第二大流動電訊企業

長和 （00001） 與印尼Ooredoo Q.P.S.C.宣佈，就合併各自於印尼電訊業務Hutchison 3 Indonesia（H3I）和Indosat Ooredoo的議案，已取得所有股東及監管部門的批准，完成交易。合併公司將命名為Indosat Ooredoo Hutchison，1月4日生效，將成為印尼第二大流動電訊商，預計每年收益達約30億美元。

新公司將成為印尼第二大流動電訊商

長和集團聯席董事總經理霍建寧表示，深信是次合併對所有持份者包括客戶、股東和印尼來說都是一項高增值交易，新公司將會是印尼第二大電訊商，能夠利用合併後的資源去推動進一步的網絡舖展，提升質素與速度以及投資5G科技，長和對其業務的實力和業績以及印尼市場強勁增長前景，充滿信心。

霍建寧稱，期待與Ooredoo集團建立長期成功的合作關係，並感謝印尼政府創造了鼓勵這類投資的政策環境。

長和落實與Ooredoo 合併印尼電訊業務【下一頁】

Ooredoo集團董事總經理Aziz Aluthman Fakhroo說，是次劃時代的交易與Ooredoo集團增長策略的進程步伐一致，我期待與長和保持長期豐盛的合作關係。

自2019年出任Indosat Ooredoo營運總裁的Vikram Sinha獲委任為Indosat Ooredoo Hutchison新任行政總裁、李志雄為財務總監。Ahmad Abdulaziz Al-Neama及Eyas Assaf則加入Ooredoo集團。

長和出售鐵塔資產遭英國初步反對　長和擬上訴【下一頁】

Indosat Ooredoo Hutchison將由長和與Ooredoo集團共同控制，並持有65.6%股份。合併後的公司將繼續在印尼證券交易所上市，印尼政府持9.6%股份，PT Tiga Telekomunikasi Indonesia持10.8%股份，公眾持約14%股份。

相關文章：【長和股價】高盛：長和進一步回購缺確定性、剔出確信買入名單　維持買入評級、目標價79元

相關文章：【長和賣產】長和確認以23億出售以色列電訊商股權　長和股價變動不大（第二版）

港股 傳統經濟股 合併 霍建寧 印尼 電訊 5G 電訊商 長和（00001）

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