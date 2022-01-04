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【新股IPO】內地AI服務商創新奇智傳將啟動預路演 集資2億美元

股樓投資 19:26 2022/01/04

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消息指，內地AI服務商創新奇智將於周二（4日）起啟動預路演，以了解機構投資者意向，預計將集資約2億美元，集資額較去年傳出的約4億美元削減一半。該公司於去年6月底提交上市申請，聯席保薦人為瑞銀、中金公司及華興資本。上市前軟銀持有創新奇智7.12%。

延伸閱讀：【2022年部署】2022年 值得留意的10大港股

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同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息


創新奇智為內地人工智能商業解決方案提供商，主要提供全棧式AI產品和解決方案，包括AI平台、算法、 軟件及AI賦能設備。根據弗若斯特沙利文的資料指，於2020年，以收入計，創新奇智為中國企業AI解決方案市場上第三大AI技術驅動型解決方案提供商。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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記者：張以正

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