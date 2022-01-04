2022加息年銀行股必有　馮宏遠話你知美銀股睇好邊隻

踏入2022加息年，今早金融股造好，加息年投資者齊齊部署買入銀行股，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）認為銀行股今年「點都要有啲」，想買美銀股，美國銀行（BAC.US）、富國銀行（WFC.US）、花旗集團（C.US）、摩根大通（JPM.US）點揀？入手銀行股有何策略？想知立即點擊收看／收聽：

**重溫《ET開市直擊》Tesla數據靚再開車？北水今回歸炒啲乜 **【按此－附time code】

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01：27 - 大市今日焦點速覽

02：17 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：18 - 亞太股市早段市況速報

03：37 - 今年最快第一季加息 美股走勢先高後低？

05：06 - 市場偏好低估值、周期股 科技股偏好龍頭、估值較低

05：44 - 預期第一季加息 美股先高半季後回落

06：25 - 美股大市今年不樂觀

06：44 - 個股分析：Tesla（TSLA.US）股價升逾一成 現水平值得追入？

09：16 - 個股分析：蘋果（AAPL.US）股價再破頂 中長綫值得吸納？

12：08 - 蘋果（AAPL.US）可考慮現價少注買入

14：24 - 銀行股在加息環境下要持有 美銀股睇好邊隻？

17：13 - 1月中市場會有更多信息

17：44 - 港股上日市況速覽+北水盤路

18：15 - 受美匯影響 預計亞太區股市今年首季表現偏軟

19：05 - 港股仍糾纏於去年憂慮 未見特別曙光

19：39 - 加息環境下美元偏強 新興市場難有大反彈

20：39 - 一月炒港股要快出快入

21：00 - 電動車股造好 今年第一季可持有？

23：19 - 電動車股估值高 今年升到年尾機會不大

24：23 - 港股開市市況速報

24：45 - ET個股推介 - 中遠海控 （01919）

25：29 - 商湯 （00020） 急升 美資基金會買入？盈利前景點睇？

31：54 - 觀眾問股：勝獅貨櫃 （00716） 前景點睇？航運股值搏率如何？

33：59 - 觀眾問股：中海油 （00883） 今年油價點睇？甚麼價位可買入？

35：15 - 預計今年加息與通脹並行

36：59 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 去年30元買入等定沽？上望多少？

38：45 - 觀眾問股：金風科技 （02208） 14元有貨 甚麼價位可加貨？

40：58 - 觀眾問股：匯豐 （00005） 可持有？今季可升至50元？

42：39 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 可長綫投資？5-10年有沒有機會技術突破變下一個台積電

（TSM.US）

47：54 - 觀眾問股：晶片股點揀？NVIDIA（NVDA.US）vs 台積電（TSM.US）vs QUALCOMM（QCOM.US

）

50：42 - 觀眾問股：Alphabet（GOOGL.US）、Microsoft（MSFT.US）點睇？

50：51 - 今年科技股要減磅 最好只佔投資組合五成以下

51：47 - 觀眾問股：Netflix（NFLX.US）、Amazon（AMZN.US ）今年點睇？

55：33 - 觀眾問股：持有京東 （09618） 賺5% 要止賺轉其他科技股嗎？

阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 今年第一季都捱打

56：52 - 恒指早段市況、內地市況速覽

57：28 - 消息股：比亞迪 （01211） 、恒騰網絡 （00136） 、順風清潔能源 （01165） 、融創服務

（01516） 、第一服務 （02107）

58：21 - 消息板塊：中藥股炒上、新能源股回吐

59：03 - 財經日誌提提你