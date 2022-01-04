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2022加息年銀行股必有　馮宏遠話你知美銀股睇好邊隻

股市 19:03 2022/01/04

分享：

踏入2022加息年，今早金融股造好，加息年投資者齊齊部署買入銀行股，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）認為銀行股今年「點都要有啲」，想買美銀股，美國銀行（BAC.US）、富國銀行（WFC.US）、花旗集團（C.US）、摩根大通（JPM.US）點揀？入手銀行股有何策略？想知立即點擊收看／收聽：

**重溫《ET開市直擊》Tesla數據靚再開車？北水今回歸炒啲乜 **【按此－附time code】

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05：06 - 市場偏好低估值、周期股　科技股偏好龍頭、估值較低
05：44 - 預期第一季加息　美股先高半季後回落
06：25 - 美股大市今年不樂觀
06：44 - 個股分析：Tesla（TSLA.US）股價升逾一成　現水平值得追入？
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12：08 - 蘋果（AAPL.US）可考慮現價少注買入
14：24 - 銀行股在加息環境下要持有　美銀股睇好邊隻？
17：13 - 1月中市場會有更多信息
17：44 - 港股上日市況速覽+北水盤路
18：15 - 受美匯影響　預計亞太區股市今年首季表現偏軟
19：05 - 港股仍糾纏於去年憂慮　未見特別曙光
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23：19 - 電動車股估值高　今年升到年尾機會不大
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（TSM.US）
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50：42 - 觀眾問股：Alphabet（GOOGL.US）、Microsoft（MSFT.US）點睇？
50：51 - 今年科技股要減磅　最好只佔投資組合五成以下
51：47 - 觀眾問股：Netflix（NFLX.US）、Amazon（AMZN.US ）今年點睇？
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阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 今年第一季都捱打
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（01516） 、第一服務 （02107）
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59：03 -  財經日誌提提你

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