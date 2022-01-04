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【2022年部署】花旗料恒指上半年抵26000 全年28000 另推薦8股為今年首選

股樓投資 20:00 2022/01/04

分享：

花旗銀行預料，恒生指數、國企指數和滬深300指數在今年上半年底的目標分別為26000、9083和5466點，代表同時有逾一成的上升空間。該行看好互聯網行業在今年下半年的盈利增長較佳，因此預測恒指在今年底將達28000點。今年整體而言，相對Ａ股，更看好Ｈ股。

【阿里巴巴9988】阿里旗下本地生活部門否認 餓了麼口碑大裁員   詳情請看【下一頁

花旗銀行研究部中國股票策略師劉顯達指出，今年內地將召開二十大，經濟穩定或甚受關注。此外內地繼續關注共同富裕和和減排。展望今年將有三大投資主題，包括共同富裕有利於低收入群體需求較多的行業，但損害高收入群體需求較大的行業；疫情過後的經濟復甦；工業生產者出廠價格指數（PPI）下跌，利潤率反彈等。該行另推薦8隻股份，作為今年首選。

花旗2022年推介股份一覽：

    點擊圖片放大
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被問及對今年內地監管環境的看法，劉顯達預計，今年的監管政策將是去年政策的延續和執行，認為監管對市場的衝擊已於去年反映，投資者對此早有心理準備，預計即使有新措施出台對市場的衝擊將不如去年那麼大。他又估計，在內地共同富裕的前提下，國企佔比愈少的行業受到監管打壓的機會愈大。

【騰訊700】騰訊和恒騰網絡附屬 開展遊戲業務合作  詳情請看【下一頁

同場加映  【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

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撰文 : 李尚毅

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